Konec tedna prihaja ohladitev, ne pa tudi leden mraz

Danes bo na Primorskem delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, proti večeru pa se bo pooblačilo. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Po napovedih vremenoslovcev nas konec tedna čaka nova ohladitev, ki pa ne bo prinesla ekstremno nizkih temperatur. Foto: STA

V noči na torek se bo od od zahoda prehodno povsod pooblačilo, v zahodnih in ponekod v osrednjih ter južnih krajih se bodo začele pojavljati manjše padavine. Po večini države bo rahlo snežilo, do jutra se bo meja sneženja že nekoliko zvišala. Ponekod bo začel pihati jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Primorskem do 2 stopinji Celzija.

"Ponoči in zjutraj bo rahlo snežilo, potem pa bo sneg po nižinah prešel v dež. Do torka lahko ponekod na Notranjskem in Severnem Primorskem zapade največ do pet centimetrov, drugje pa manj," pojasnjuje meteorolog Andrej Velkavrh z agencije za okolje (Arso).

Meja sneženja se bo do torkovega jutra zvišala

V torek bo predvsem na severovzhodu še delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in deloma južni ter osrednji Sloveniji bodo občasno padavine. Po nižinah bo večinoma deževalo, okrepil se bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na vzhodu in na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Meja sneženja bo po besedah Velkavrha med 500 in 800 metri nadmorske višine.

Ob koncu tedna prihaja ohladitev, ekstremnega mraza ne bo

Medtem ko nekateri vremenski portali iz tujine za drugo polovico tedna v Srednji Evropi napovedujejo občutno vremensko spremembo, tudi ledeni mraz in izjemno nizke temperature, Velkavrh poudarja, da ohladitev, ki nas čaka ob koncu tedna in v začetku prihodnjega tedna, ne bo posebej izstopala.

"Nekoliko se bo ohladilo, ampak nič posebnega. Glede na napovedi bo zračna masa celo malenkost toplejša, kot je bila včeraj in danes. Skratka, nič posebnega, o nobenem ekstremnem mrazu ne govorimo," še pojasnjuje vremenoslovec.