Danes in jutri še deževno, sledijo sončni dnevi #animacija

Danes bo oblačno s padavinami, v bližini morja lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo večinoma na okoli 1300 metrih nadmorske višine, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo nekoliko niže. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, v alpskih dolinah okoli 2, na Primorskem do okoli 15 stopinj Celzija, poročajo na Agenciji za okolje (Arso).

Zvečer bo dež marsikje ponehal, veter bo oslabel

Ponoči bo ponekod občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah malo nad 0, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno, občasno bo ponekod še rahlo deževalo. Ponekod na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo na Primorskem povečini sončno, ponekod bo pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in zjutraj ponekod po nižinah megleno, še napovedujejo vremenoslovci.