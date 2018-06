Končno prihajajo poletne temperature

Danes popoldne bodo mogoče plohe in nevihte, predvsem na zahodu Slovenije, živo srebro pa se bo povzpelo do 29 stopinj Celzija.

Dnevi z najmanjšo možnostjo neviht in popoldansko temperaturo blizu 30 stopinj bodo nedelja, ponedeljek in torek. — ARSO vreme (@meteoSI) June 7, 2018

Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht, ki so bolj verjetne na zahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj in dopoldne bo razmeroma sončno. Popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v večer in noč na soboto. Mogoča bodo tudi krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

Konec tedna najprej nestanoviten, nato sončen

V soboto zjutraj bo še nastalo nekaj ploh, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, mogoča bo še kakšna ploha ali nevihta.

V nedeljo bo sončno in poletno toplo.