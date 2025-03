V pogajalski skupini, v kateri so vladna stran, stran delodajalcev in stran sindikatov, sicer o vsebini sprememb ne govorijo v javnosti. Nič ni dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse, se še vedno glasi njihov dogovor.

Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobila STA, pa naj bi se v skladu s spremembami upokojitvena starost postopno od leta 2028 podaljševala s 60 na 62 let za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa oziroma s 65 na 67 let za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Zadnje leto prehodnega obdobja bi bilo leto 2034.

Starostna meja bi se lahko znižala zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, služenja obveznega vojaškega roka ter vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 20. letom starosti.

Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove naj bi se zvišal na 70 odstotkov

Za izračun pokojninske osnove bi po prehodnem obdobju, ki bi se začelo leta 2028, od leta 2035 naprej upoštevali 40 let zavarovanja. Pet najmanj ugodnih let za zavarovanca pa bi izločili. Po veljavni zakonodaji upoštevajo 24 katerihkoli zaporednih let, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe pa naj bi se z zdajšnjih 63,5 odstotka po prehodnem obdobju zvišal na 70 odstotkov.

Glede prispevnih stopenj naj ne bi bilo nobenih sprememb. Sindikalna stran je sicer že dolgo izražala nezadovoljstvo, ker je prispevna stopnja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delodajalce precej nižja kot za delavce. Za delodajalce namreč znaša 8,85 odstotka, za delavce pa 15,50 odstotka. Vendar pa je tudi delodajalska stran vseskozi poudarjala, da ne bo pristala na nobene dodatne obremenitve.

Neuradno: uvedena bo božičnica

Pač pa naj bi se na današnjih pogajanjih po neuradnih informacijah dogovorili, da bo uvedena božičnica.

Delodajalci so po petkovih pogajanjih dopuščali možnost, da se bodo danes dogovorili glede drugega stebra, ki pomeni dodatno pokojninsko zavarovanje. V primeru dogovora pogajalske skupine bi bil delavec avtomatično vključen v drugi steber. Za izključitev iz njega pa bi moral dati posebno izjavo, je za STA v petek dejal izvršni direktor pri Gospodarski zbornici Slovenije Mitja Gorenšček. Vendar so se danes dogovorili, da bodo počakali na rezultat javne obravnave.