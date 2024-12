Komu je uspelo odpreti modri sef Gorenjske banke?

Sebastjan, ki se je v odpiranju sefa preizkusil kar med delovnim časom, Davor, ki ga je k sefu napotila žena, pet prijateljev, ki so se dogovorili, da si dobitek razdelijo, in Maks, ki je poskusil srečo na vseh štirih lokacijah po Sloveniji. To so srečneži, ki jim je uspelo odpreti modri sef. Pa ne pravega, ampak tistega v praznični nagradni aktivaciji Mala zahvala Gorenjske banke. Kako so odkrili zmagovalno kodo in osvojili tisoč evrov? Odkrijte v nadaljevanju.

December je čas, ko se ozremo na preteklo leto in občutimo hvaležnost za vse dragocene trenutke, ki nam jih je prineslo. Leto 2024 si bodo v Gorenjski banki zapomnili po številnih lepih trenutkih in zgodbah, ki so jih ustvarili s svojimi strankami. V znak hvaležnosti so se odločili leto skleniti z Malo zahvalo – velikim modrim sefom, ki je decembra potoval po slovenskih mestih in na vsaki postaji novega srečneža razveselil z denarno nagrado.

Do zmage z modrimi namigi

Modri sef je obiskal štiri slovenska mesta: Ljubljano, Kranj, Maribor in Koper. Na vsaki lokaciji se je za drugačno trimestno kodo v njem skrivalo novih tisoč evrov na predplačniški kartici Mastercard Gorenjske banke.

A kako med tisoč možnimi kombinacijami odkriti pravo? Tu je na pomoč priskočila ekipa Hitradia Center, ki je spremljala potovanje modrega sefa in v etru delila namige, ki so olajšali iskanje pravega zaporedja številk.

Velika zmaga kar med delovnim časom

Na prvi lokaciji se je sreča nasmehnila Sebastjanu, ki je za aktivacijo slišal na radiu v službi, in takoj prihitel preizkusit svojo kombinacijo. Dobro poslušanje namigov se mu je obrestovalo, saj je pravilno uganil kodo in postal prvi zmagovalec praznične nagradne aktivacije Gorenjske banke. In za kaj bo zmagovalec porabil nagrado? Najprej bo na pijačo povabil sodelavce, potem pa z lepim darilom razveselil svojo partnerko.

Po zmago ga je poslala žena

Na Gorenjskem je sef uspelo odpreti Davorju, ki se je na lov za nagrado podal na željo svoje žene. Prav zato bo tudi ona tista, ki se bo odločila, kako bosta izkoristila tisoč evrov, nam je zaupal.

Slavila uigrana študentska naveza

Včasih je radio dobro poslušati tudi med predavanji. Tako vsaj pravijo zmagovalci, ki jim je modri sef Gorenjske banke uspelo odpreti v Mariboru. Zakaj govorimo o več zmagovalcih? V Mariboru je sef uspelo odpreti enemu od petih prijateljev, sošolcev na fakulteti, ki so združili moči, si s tem povečali možnosti za zmago in si nagrado na koncu razdelili.

V četrto gre rado

Tako vsaj pravi Maks, nagrajenec praznične aktivacije Gorenjske banke v Kopru. Sefu je namreč sledil v vsa štiri slovenska mesta in na zadnji lokaciji končno postal veliki zmagovalec. In kako bo izkoristil težko prigarano nagrado? "S tisoč evri se lahko marsikaj kupi, ampak najprej bom mami in fantu kupil darilo," je dejal praznično razpoloženi nagrajenec.

