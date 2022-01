Komisija za medicinsko etiko (KME) se pridružuje pozivom zdravstvenih ustanov in združenj, da se razmisli o obveznosti cepljenja skupin, ki so po dozdajšnjih epidemijskih izkušnjah najbolj izpostavljene težjim oblikam bolezni, in vseh, ki se vsakodnevno poklicno srečujejo s skupinami ljudi. "V omejevanju epidemije KME izreka podporo vsem ukrepom, ki so zakoniti, po svojem namenu preventivni in javnozdravstveno etično utemeljeni. Mednje spada tudi cepljenje in v številnih okoljih, kjer stanje epidemije to zahteva, uvajajo njegovo obveznost," so zapisali v sporočilu za javnost.