Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Spoštovani gospod Šarec, ministrice in ministri, poslanke in poslanci: zdaj ko pripravljate oziroma sprejemate proračun za dve leti, koliko sredstev ste namenili za starejše," v pismu vladi opozarja Biserka Marolt Meden, predsednica Društva Srebrna nit.

Siti praznih obljub

Nežka Korošec je ena izmed mnogih, ki se na starost komaj pretolče čez mesec. Čeprav je garala vse življenje je odvisna od moževe kmečke pokojnine, ki ne znaša niti 300 evrov. Zdaj bo ubogi ostareli par po žepu udarila še podražitev dopolnilnega zavarovanja.

Foto: Getty Images Koroščeva na kmetiji dela že celo svoje življenje. Pokojnino prejema le mož, položnice pa je vseeno treba plačati. Kot je dejala za ekipo oddaje Danes na Planetu se z možem preživljata s čebelami.

Marolt Medenova se že dalj časa bori za pravice starejših. Sita sem obljub politikov, pove. "Same rožice sadijo. Vsaka stranka tekmuje kaj vse bodo ponudili starejšim potem pa pride kruta realnost," je dejala.

In z njo vse višje položnice, ki jih marsikateri upokojenec komajda še zmore plačati. "Koliko let smo pregarali. Garam od petega leta naprej, noč in dan," pove Koroščeva.

Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo zagotovili dodatna sredstva

Marolt Medenova je zato nezadovoljna s sprejetim Aneksom 2, ki je bil sicer sprejet z namenom nagrajevanja najbolj obremenjenih zdravniških timov. ''Ni prinesel domovom starejših oziroma socialnim zavodom toliko sredstev, kot bi jih minimalno potrebovali."

Na ministrstvu sicer odgovarjajo, da bodo z Aneksom 2 zagotovili dodatna sredstva od oktobra. Upokojenci pa imajo vseeno občutek, da se največ varčuje ravno pri njih. "Lahko bi kje drugje privarčevali," je dejala Koroščeva, ki ji dodatno zdravstveno zavarovanje plačuje mož. Čeprav mora nekatera zdravila doplačati, gre od 280 evrov moževe pokojnine več kot 60 evrov samo za dodatno zdravstveno zavarovanje.

S septembrom se bo to še zvišalo. Vzajemna in Triglav premije s septembrom zvišujeta na slabih 36 evrov, Adriatic Slovenica podražitve še ne napoveduje. Podražitvi ene zavarovalnice običajno sledita ostali dve, zato v Sindikatu upokojencev sumijo, da gre za kartelno dogovarjanje. Upokojencem tako ne preostane drugega, kot da živijo.