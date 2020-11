Kmalu spremembe za ljubljanski Bicikelj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 12. maja 2011, ko je sistem Bicikelj začel delovati, so zabeležili več kot sedem milijonov izposoj. Vsako kolo je v povprečju izposojeno osemkrat na dan, so zapisali na občini. Foto: Siol.net

V Ljubljani bodo predvidoma v torek začeli nadgrajevati sistem izposoje koles Bicikelj, s čimer bodo uporabnikom omogočili še bolj preprosto uporabo koles, so sporočili iz občine. Sistem bo deloval tudi med nadgradnjo, bodo pa za kratek čas zaprta posamezna postajališča. Število teh namerava občina še letos povečati za devet.

V sklopu nadgradnje bo Europlakat na vseh postajah v terminale vgradil strojno opremo, ki podpira novo generacijo programske opreme za upravljanje sistema, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana.

Sistem Bicikelj bo deloval tudi med nadgradnjo, bodo pa za krajši čas zaprta posamezna postajališča, kjer bodo potekala dela. Kot so pojasnili, namreč nadgradnja vključuje zamenjavo celotne strojne opreme na terminalih in namestitev zaslonov na dotik. Dela se bodo na vsaki od postaj izvajala po nekaj ur, te bodo v sistem predvidoma vključene še isti dan, piše STA.

Kolesa si bodo uporabniki v času nadgradnje sistema lahko izposojali tako na postajah s staro opremo kot tudi že na postajah s posodobljenimi terminali, ki bodo spet vključene v sistem.

Nadgradnja tehnološke platforme, ki jo financira zasebni partner Europlakat, znaša približno 400.000 evrov, zaključena pa bo v roku desetih dni, so dodali. Foto: Siol.net

Uporabniki si bodo kolesa še naprej lahko izposojali z Urbano, po novem pa jim bo na voljo tudi mobilna aplikacija. Prek uradne mobilne aplikacije Bicikelj bodo lahko dostopali do svojega uporabniškega računa, spremljali razpoložljivost prostih koles in ključavnic ter si izposojali kolesa. Nov sistem bo deloval z uporabo šestmestne PIN-kode. Ta se bo uporabnikom posodobila samodejno, in sicer bosta obstoječi štirimestni kodi na koncu dodani dve ničli.

Na občini ob tem izpostavljajo, da je priljubljenost izposoje koles presegla vsa pričakovanja, zato mrežo postajališč in koles vztrajno širijo. Uporabnikom je danes na voljo 610 koles na 61 postajah.

Še letos nameravajo postavili predvidoma devet novih postajališč, in sicer na lokacijah Koseze (Bajer), Celovška cesta (Dravlje), Kolezija, Cesta na Brdo, Polje - Studenec, Zadobrovška, Zalog, Črnuče. Še devet novih postajališč načrtujejo v naslednjem letu. Ob tem so pojasnili, da bo dodatno dve postajališči financiralo podjetje Lek, po eno pa še Hofer, Lidl, Supernova, Ikea in Butan plin. Postajališč bo tako po tej širitvi skupaj 86, koles pa 860.