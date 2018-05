Klemenčič zahteva pregled preiskave Teš 6

Višje sodišče v Celju mora na zahtevo pravosodnega ministra, ki opravlja tekoče posle, Gorana Klemenčiča, pregledati potek preiskave v primeru Teš 6. Po poročanju TV Slovenija mora ugotoviti, ali je bila kršena pravica stranke do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in ali so bili spoštovani zakonski roki za razpis narokov ali izdelavo odločb.

Več kot tri leta po tožilski zahtevi za preiskavo korupcije v primeru Teš 6 postopki na celjskem sodišču namreč še vedno stojijo. Kot je poročala TV Slovenija, je celjsko sodišče februarja lani, več kot dve leti od tožilske zahteve, preiskavo uvedlo, vendar zadevo zaradi pritožb rešuje zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Celju.

Na vprašanje, kako sodišče ocenjuje hitrost svojih postopkov, so na sodišču za MMC odgovorili, da gre "za strokovno izjemno zahtevne zadeve, ki so tudi zelo obsežne, kar še dodatno otežuje in seveda tudi časovno obremenjuje reševanje teh zadev. Ustreznost takšne razlage bo zdaj ugotavljalo Višje sodišče v Celju, ki mora na Klemenčičevo zahtevo pregledati poslovanje v tem primeru.

Kot spominja TV Slovenija, je projekt Teš 6 vreden 1,4 milijarde evrov, od podpisa pogodbe pa mineva skoraj deset let. Hišne preiskave so izvedli pred šestimi leti, junija 2012, dve leti pozneje, je policija podala ovadbe. Naslednji mesec je tožilstvo zahtevalo uvedbo preiskave, šele dobri dve leti pozneje, februarja 2017, pa jo je sodišče tudi uvedlo.

V času, ko slovensko tožilstvo in sodišče še nista uspela niti začeti preiskave, zaradi nepravilnosti že od januarja lani poteka sodni postopek pred arbitražnim sodiščem na Dunaju. Revizorji, ki jih je novembra 2015 najel Holding slovenske elektrarne, so odkrili za 430 milijonov evrov oškodovanja pri poslu. Svoj posel so končali v nekaj mesecih in poročilo v dobrem letu še nekajkrat dopolnili ter ga po podatkih TV Slovenija tudi predali tožilki, ki primer vodi.