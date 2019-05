Ker vojak ni imel lastnega avtomobila je pristal v disciplinskem postopku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vojska se ob spopadanju s kadrovskih pomanjkanjem ukvarja še z disciplinskimi postopki. Ker Celjski vojak ni imel lastnega avtomobila, je pristal v disciplinskem postopku. Po ukazu nadrejenega bi moral oditi na varovanje objekta v 90 kilometrov oddaljeno Ljubljano, ker pa nima lastnega vozila, se na ukaz ni pravočasno odzval. Vojska mu službenega vozila ni zagotovila. Je to sploh dolžna storiti ali je vendarle vojak tisti, ki mora poskrbeti za svoj prevoz?

Vojak mora na ukaz priti na katero koli delovno mesto na katerega je razvrščen, kako bo prišel tja, pa je njihov problem. Tako bi lahko na kratko povzeli zgodbo vojaka iz Celja, ki se je danes zagovarjal v disciplinskem postopku.

Kot je dejala njegova pravna zastopnica Tina Gubenšek zakon o obrambi predpisuje strožje sankcije za težje kršitve vojaške discipline, med katerimi je tudi prenehanje delovnega razmerja.

Celodnevno zasliševanje v mariborski vojašnici

Šlo naj bi za stalno prakso, ki pa je dejansko kršitev delovnega razmerja s strani delodajalca, na kar so sredi lanskega decembra opozorili tudi sekretarja na obrambnem ministrstvu Klemna Grošlja, pojasnjuje sindikalist Gvido Novak.

"Ko smo se dogovarjali o naslednjem sestanku za 15. januarja in o točkah dnevnega reda med katerimi bi bila tudi problematika ukazovanja uporabe zasebnih vozil je Grošelj povedal, da za to ne bo potrebe, ker bo do takrat ta problem rešen," še dodaja Novak.

Posmehovali so se mu, ker nima vozila

Namesto tega se dva dneva po naslednjem sestanku vojak znajde v godlji, zaradi katere so ga danes cel dan zasliševali v mariborski vojašnici. 17. januarja bi moral ob 6. uri zjutraj prevzeti varovanje generalštaba v Ljubljani. Nadrejeni, ki jih je zaprosil za službeno vozilo, so ga ne le zavrnili temveč se mu celo posmehovali, ker nima avtomobila, pojasni njegova odvetnica.

"Iz njegovega kraja bivališča ni javnega prevoza ob tako zgodnjih urah, da bi ga lahko koristil in prišel v Ljubljano do šestih. Lastnega prevoza za tako dolgo razdaljo pa tudi ni imel," še dodaja.

Problematika izpostavljena na sestanku

Z ministrstva za obrambo so potrdili, da je bila ta problematika državnemu sekretarju Klemnu Grošlju dejansko izpostavljena na sestanku, vendar da se on v te postopke ne more mešati, ker gre za zadeve, ki jih mora rešiti vojska.

Za pojasnila so se v oddaji Danes na Planet TV obrnili tudi na vojsko, kjer pa so si vzeli sedem dni časa za odgovor. Na vprašanje, ki so jim poslali pred natanko mesecem dni o vzrokih za razrešitev poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Mihe Škrbinca, pa odgovora sploh niso prejeli.