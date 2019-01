Ker ni imel prevoza, Mariborčan lagal policiji, nato pa jih poskušal še okrasti

Sinoči okoli 22. ure je 41-letni Mariborčan zaprosil občana iz Spodnjega Porčiča, da je poklical policijo na telefonsko številko 113, in naznanil, da naj bi ga med 20. uro in 20.20 nekje na območju Pesnice med kolesarjenjem zbil kombi. Do Spodnjega Porčiča naj bi po nesreči pot nadaljeval peš in z avtoštopom. Zdravniški pregled je zavrnil.

Policisti so moškega s službenim vozilom zapeljali do Pesniškega dvora, kjer je pokazal kraj, kjer naj bi se zgodila nesreča. Ker tam ni bilo nobenih sledi prometne nesreče, niti kolesa, "kolesar" pa ni bil ne poškodovan ne umazan od nesreče, so policisti hitro ugotovili, da si je vse skupaj izmislil. Policistom je pojasnil, da je to storil zgolj zato, ker je potreboval prevoz do Maribora.

Hotel jim je ukrasti fotoaparat

To njegovo predrznost bodo policisti zaključili tako, da ga bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč. Policisti so njegovo prijavo namreč vzeli resno in v delo vključili dve patrulji.

To pa ni bila edina predrznost tega starega znanca policije. Policisti so ob zaključku postopka ugotovili, da jim je osumljenec med vožnjo do Pesniškega dvora poskušal odtujiti službeni fotoaparat z bliskavico, ki ga je vzel na zadnjem sedežu in ga skrival pod oblačili.

K sreči sta policista to opazila in mu ga zasegla. Osumljenec je pojasnil, da je to storil zato, da bi s prodajo zaslužil denar. Policisti ga bodo ovadili tudi za to kaznivo dejanje.