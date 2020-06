Kdo se bo zoperstavil Alojzu Kovšci?

Na polovici mandata svetniki v Državnem svetu iščejo novega predsednika. Za zdaj se je na volitve, ki bodo izvedene na jutrišnji seji, prijavil le aktualni predsednik Alojz Kovšca.

Ob Kovšči, ki je na vrhu Državnega sveta od leta 2008, se neuradno glasno omenja tudi ime Marjana Maučeca, vendar za zdaj kandidature še ni vložil. Za to ima čas do jutri do 13. ure oziroma do začetka seje. Maučec je član stranke SLS, v preteklosti pa je bil tudi sekretar Državnega sveta.

Tudi Kovšca omenjal Maučeca

Foto: Bor Slana Maučevo ime kot verjetnega protikandidata je pretekli teden v intervju za Siol.net izpostavil tudi Kovšca.

"Kolega ima željo biti predsednik državnega sveta, ker meni, da bi to funkcijo opravljal bolj kakovostno kot jaz. Menim nasprotno in se bom potegoval za dokončanje mandata. Vsekakor bi bil precedens, če bi prvič v zgodovini državnega sveta predsednika zamenjali na polovici mandata. Razumljivo je, da imamo vsi željo po uspehu in uspešnosti. Žal je v življenju tako, da jo redkim uspe uresničiti," je o Maučecu povedal Kovšca.

Celoten intervju:

Za izvolitev potrebuje absolutno večino

Odločitev o novem predsedniku bo znana okrog 15. ure, kandidat pa za izvolitev potrebuje absolutno večino. Vseh svetnikov je trenutno 39, saj še niso izvolili nadomestnega svetnika namesto nekdanjega župana Maribora Franca Kanglerja, ki je odstopil po tem, ko je postal državni sekretar na notranjem ministrstvu. Nov predsednik za izvolitev potebuje vsaj 20 glasov.

Mandat predsednika Državnega sveta traja dve leti in pol, medtem ko je mandat svetnika dvakrat daljši in traja pet let.