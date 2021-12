Kdo bo Marjan Šarec leta 2022?

Marjan Šarec je bil z LMŠ štiri mesece pred prejšnjimi volitvami z veliko prednostjo na vrhu meritev Mediane za POP TV. Po navedbah TVS, kjer so takrat objavljali meritve Ninamedie Nikole Damijanića, pa je bil na drugem mestu za SD, ki jo je takrat vodil Dejan Židan. Ninamedia in Mediana običajno ne vključujeta lokalnih list v nabor strank, katerih podporo merita. Pred štirimi leti sta to pred volitvami storili, kar je LMŠ Marjana Šarca zelo olajšalo nastop na volitvah. Letos podobnih "padalcev" še niso vključili v redne meritve.

Za volitve prihodnje leto tega, koga bodo poskušali "dvigniti" in na kakšen način, še ne vemo, lahko pa to vpliva na razplet volitev. Še najbolj javno so stranko in samostojen nastop na volitvah do zdaj napovedovali Robert Golob (nekoč LDS, PS in SAB), Igor Zorčič (SMC) in Aleksandra Pivec (nekoč DeSUS). Ko gre za predvolilne koalicije, pa Zdravko Počivalšek, ki se je že združil s stranko predsednika državnega sveta Alojza Kovšce v Konkretno, dogovarja pa se za skupen nastop s SLS Marjana Podobnika, NSLS Franca Kanglerja ...

Manever z LMŠ Marjana Šarca se pred štirimi leti "arhitektom" ni najbolj izšel. Potem ko so dolge mesece z raziskavami javnega mnenja napovedovali zmago LMŠ Marjana Šarca ali kvečjemu SD Dejana Židana, je na volitvah relativno večino dobila SDS Janeza Janše, ki jo je volilo več volivcev kot LMŠ in SD skupaj. Zadnji mesec pred volitvami leta 2018 se ni zgodilo nič tako posebnega, kar bi pojasnilo veliko spremembo v javnem mnenju. Meritve "moči" strank prve mesece leta 2018 in rezultat volitev, ki so bile v začetku junija, so bili takšni:

Na Siol.net, ker je pričakovati, da bodo mediji z novimi obrazi na liberalni, levi in desni strani poskusili tudi letos - kot so v preteklosti s Šarcem, Zoranom Jankovićem, Gregorjem Virantom, Alenko Bratušek, Mirom Cerarjem itd. -, vam ponujamo anketo, kdo od "novih" se vam zdi najbolj prepričljiv: