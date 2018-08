Kdaj se bomo lahko kopali v Ljubljanici?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslavlja se še eno poletje, kopanje v Ljubljanici pa še vedno ni priporočljivo. Zoran Janković je že v predvolilni kampanji leta 2006 obljubljal, da se bomo, če bo izvoljen za ljubljanskega župana, v Ljubljanici lahko kopali leta 2012. Napoved je kasneje še večkrat ponovil, skok v Ljubljanico pa je tudi 12 let kasneje še vedno zdravju škodljiv.

Kopanje v Ljubljanici sicer ni prepovedano, a vseeno ni priporočljivo. Voda namreč ni dovolj čista, kopanje v takšni vodi ni varno in predstavlja tveganje za zdravje iz različnih dejavnikov, navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Kemijsko stanje v Ljubljanici je sicer dobro, težava je vsebnost bakterij enterokoki in Escherichia coli, ki je v Ljubljanici že več let pogosto nad dovoljeno mejo.

Lani so poleg rednega monitoringa na treh lokacijah vzorčenje in opazovanje mikrobioloških parametrov začeli spremljati pogosteje. "Vzorci so bili ustrezni dva tedna v juniju in en teden v avgustu. Na ostalih vzorčnih mestih je bilo kemijsko stanje dobro, mikrobiološko pa še neustrezno," so nam sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL).

Kako škodljiv je lahko skok v Ljubljanico

S skokom v Ljubljanico bi lahko tvegali okužbe prebavil, akutne febrilne okužbe dihal, okužbe ušes, sluhovoda, oči, kože idr, navajajo na NIJZ.

Večina bolezni zaradi okužb ima blag potek, se same pozdravijo in se o njih ne poroča. Tako je število potrjenih bolezni, pridobljenih v kopalni vodi in na kopališču, verjetno podcenjeno, še piše na spletnih straneh NIJZ.

V izrednih primerih kopalci v nečisti vodi lahko zbolijo tudi za resnejšimi boleznimi, ki lahko vodijo celo v smrt.

Je Janković prehitro obljubljal?

Ljubljanski župan Zoran Janković je že v predvolilni kampanji pred prvo izvolitvijo za župana napovedal, da bodo z ureditvijo nabrežij in novimi brvmi, pa tudi z ekološkimi in energetskimi rešitvami oživili Ljubljanico. In še, da se bodo na Špici prvi kopalci lahko kopali leta 2012.

Leta so tekla, nabrežje Ljubljanice, kjer je bilo nekoč priljubljeno kopališče je bilo prenovljeno, zaradi zelenih in lesenih površin je sicer videti kot plaža, Ljubljanica pa še vedno ne ustreza kriterijem za kopalno vodo, ki jih določata Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda in Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda.

Janković je kasneje še nekajkrat ponovil obljubo. Julija 2016 so na MOL za Siol.net dejali, da predvidevajo, da bi v Ljubljanici lahko znova plavali julija 2017. Zdaj je mimo že julij 2018, kopanje na Špici pa še vedno ni priporočljivo.

Nabrežje Ljubljanice, kjer je bilo nekoč priljubljeno kopališče je bilo prenovljeno, Ljubljanica pa še vedno ne ustreza kriterijem za kopalno vodo. Foto: Matej Leskovšek

Janković: Kopanje bo mogoče kmalu

Na Mol sicer zatrjujejo, da so v zadnjih 12 letih intenzivno delali na tem, da bi Ljubljanica prišla na seznam kopalnih voda. Med ukrepi je k izboljšanju kakovosti vode največ doprinesla izgradnja manjkajoče kanalizacije ne območju Rakove Jelše, navajajo na MOL in dodajajo, da sledijo cilju, da bo 98 odstotkov prebivalcev v območjih strnjenega mestnega značaja priključenih na kanalizacijo.

"Za ilustracijo, še pred 11 leti je ta delež znašal 68 odstotkov," navajajo. V sklopu kohezijskega projekta bodo dogradili kanalizacijo na širšem območju južnega dela Ljubljane, in sicer na območju Sibirije, Rakove Jelše, Ižanske ceste, Ilovice in Galjevice.

"Projekt je sedaj v teku in prepričan sem, da bo kopanje mogoče kmalu," je pripričan ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: STA

Janković je za Siol.net dejal, da bi se ti projekti "lahko začeli izvajati že prej, če ne bi prišlo do namernega zaviranja s strani opozicijske stranke SDS in pošiljanja neosnovanih pritožb v Bruselj. Projekt je sedaj v teku in prepričan sem, da bo kopanje mogoče kmalu."

O konkretnem roku zdaj ni govoril.

Reko dodatno onesnažil požar v Kemisu

Na kakovost vode v Ljubljanici je sicer lani močno vplival tudi požar, ki je zajel tovarno Kemis, nevarne snovi pa so prišle tudi v Ljubljanico in jo onesnažile, opozarjajo na občini in dodajajo, da je kemijsko stanje vode zdaj sicer dobro.

Po požaru v Kemisu so se v potok Trojnica in tudi v Ljubljanico stekle strupene snovi, ki so poslabšale kakovost vode v Ljubljanici. Foto: Andreja Lončar

Kakovost vode se je v vseh teh letih izboljšala, zatrjujejo na občini, za koliko, nam niso sporočili. Kot navajajo, rezultatov ne morejo primerjati zaradi sprememb dinamike vzorčenja – včasih so vzorce delali le dvakrat julija in dvakrat avgusta, zdaj pa jih od aprila do konca septembra enkrat tedensko.

Ob tem dodajajo še, da si prizadevajo tudi, da bi na seznam kopalnih voda prišla ne samo Ljubljanica temveč tudi Sava, kjer so na Ježici letos uredili plažo.