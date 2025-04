Kdaj bo začelo deževati? #animacija

Danes dopoldne se bo od zahoda povsod pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji rahlo deževalo, kakšna kaplja lahko pade tudi drugod. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na vzhodu do 21 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.