Katoličani in evangeličani obeležujejo praznik svetih treh kraljev

Katoličani in evangeličani danes obeležujejo praznik Gospodovega razglašenja, ki je imenovan tudi praznik svetih treh kraljev. Z njim se spominjajo prihoda kraljevih odposlancev, ki so prišli v Jeruzalem preverit, ali se je na božič res rodil odrešenik. Po slovenskem ljudskem izročilu so za ta praznik značilni koledniki.

Praznik svetih treh kraljev, 6. januar, je povezan z zapisom v Svetem pismu. Kot je zapisano v njem, je vladar Judeje Herod takrat, ko je slišal za Jezusovo rojstvo, poslal učenjake preverit, ali se je res rodil obljubljeni odrešenik. Pri tem je učenjake vodila zvezda, navaja STA.

Kropljenje in kajenje s kadilom

Na predvečer praznika je v navadi kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše. Na vhodna vrata tudi napišejo začetnice imen treh kraljev, ki so Gašper, Miha in Boltežar, skupaj z letnico novega leta, denimo 20 + G + M + B + 21.

Zaradi epidemije bo letos praznik potekal nekoliko drugače

V svete tri kralje so oblečeni tudi trikraljevski koledniki, ki so v ljudski dediščini značilni za današnji praznik. Obiskujejo domove, prepevajo voščilne obredne pesmi in nad hiše kličejo blagoslov. Letos bo tovrstni običaj zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, v veliki meri odpadel. Tako tudi tradicionalnih sprejemov kolednikov pri predsedniku republike, predsedniku vlade in predsedniku DZ, ki so značilni za današnji dan, danes ne bo, navaja STA.

Tudi za ta praznik slovensko ljudsko izročilo pozna značilno kulinariko. Tako je moral biti denimo vse od božiča do svetih treh kraljev na mizi božični kruh ali pa so tako kot za božični večer in za silvestrovo tudi za predvečer svetih treh kraljev spekli nov hlebec in ga pokrili s prtičkom. Ponekod so ga zato poimenovali poprtnik. Na Dolenjskem otrokom ponekod še vedno spečejo podobnjake, ki jim rečejo tičke ali golobice. Značilne jedi poznajo tudi v drugih državah. V Španiji na današnji dan postrežejo kolač svetih treh kraljev iz sladkega vzhajanega testa s kandiranim sadjem, oblikujejo pa ga v venec.

V Svetem pismu število učenjakov, ki jih je poslal Herod, ni navedeno. Matejev evangelij navaja le, da so novorojenemu detetu prinesli troje daril, in sicer zlato, kadilo in miro. Od tod izvira sklep, da so bili darovalci trije, iz legend pa izhajajo tudi njihova imena. Ker so bili modri običajno učeni možje odličnega rodu, ki so imeli velik vpliv pri vladarjih, jim v Cerkvi pravijo tudi kralji, še piše STA.