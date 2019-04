Kaotične razmere zaradi spomladanskega snega

Po današnji ohladitvi se je meja sneženja spustila pod nadmorsko višino 1. 000 metrov in pobelila okolico. Cesti čez naš najvišji cestni prelaz Vršič in Korensko sedlo pa sta zaradi zimskim razmer zaprti. V Erjavčevi koči so zapisali, da so razmere malce kaotične, zato nikar ne hodite v te kraje.

Ob zimskih fotografijah na pomladni dan so na Facebook profilu Erjavčeve koče na Vršiču zapisali, da je zapadlo že več kot 40 centimetrov snega in dodajajo, da so razmere na Vršiču malce kaotične, zato nikakor ne priporočajo obiska. Ob tem so še zapisali, da so se tri turistke, ki jim je nek domačin svetoval, da lahko prečkajo najvišji cestni slovenski prelaz, na srečo obrnile in vrnile v Kranjsko Goro.

"Bodite prizanesljivi do reševalcev in njihovih življenj," še ob spremljajočih razmerah pozivajo iz planinske koče.

Zaprte ceste

Na pobeljenih cestnih prelazih je obvezna zimska oprema, med tem ko sta cesti čez naš najvišji cestni prelaz Vršič in čez Korensko sedlo zaradi zimskih razmer zaprti. Prav tako je zaprta tudi cesta proti Ljubelju, kjer nad zadnjim predorom še vedno obstaja nevarnost proženja kamenja, zato policija odsvetuje približevanje območju peš ali z vozili. Za lokalno prebivalstvo bo veljal poseben režim prehodov skozi nevarno območje, ki ga bodo sproti usklajevali s PGD Podljubelj, ki je tudi kontakt za to aktivnost.

Za prihodnje dni predvidevajo oceno stanja in uskladitev aktivnosti med pristojnimi. Cesta z obeh strani meje bo ostala zaprta do nadaljnjega. Zaprta pa je tudi trgovina na Ljubelju. Na planinskih postojankah po podatkih Policijske uprave Kranj ni ljudi.

Policija bo na območju izvajala pogostejše kontrole. Danes so na območju intervenirali tudi gasilci društev Podljubelj in Bistrica pri Tržiču ter Civilna zaščita občine Tržič

Obvezna zimska oprema

Prek prelaza Predel je obvezna zimska oprema. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je zimska oprema sicer obvezna na cestah na Gorenjskem in na cesti čez Predel.

