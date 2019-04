Po hladni in deževni nedelji nas čaka še hladnejši ponedeljek

Danes bo oblačno in deževno, meja sneženja pa se bo v alpskih dolinah spustila do okoli 800 metrov nad morjem. Na severovzhodu bo ostalo večinoma suho. Na Primorskem bo zapihala burja, drugod veter severnih smeri. Popoldanske temperature bodo od sedem do 16, v gornjesavski dolini okoli tri stopinje Celzija.

Ponedeljek še za odtenek hladnejši, nato spet topleje

Jutri bo oblačno in hladno z občasnimi padavinami, ki bodo bolj pogoste na jugu. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od nič do sedem, ob morju in na severovzhodu do okoli deset, najvišje dnevne od pet do 14 stopinj.

Tudi v torek bo zmerno oblačno, še bo možna kakšna kaplja dežja, a bo topleje. V sredo bo deloma sončno s kakšno popoldansko ploho.

Poslabšanje vremena bo vplivalo na občutljivejše ljudi

Muhasto aprilsko vreme bo v teh dneh obremenilno, z vremenom povezane težave pa pogoste. Okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki, spanje občutljivih ljudi pa bo malce moteno. Na Agenciji RS za okolje priporočajo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost.

Nekatere cestne prelaze na Gorenjskem pobelil sneg

Da so bile napovedi o ohladitvah s padavinami pravilne, se je izkazalo tudi na nekaterih cestnih prelazih, ki jih je pobelil sneg.

Cesta čez naš najvišji cestni prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta, sneži pa tudi na nekaterih drugih cestnih prelazih na Gorenjskem: po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste sneži na prelazih Korensko sedlo, Ljubelj in Jezersko ter na Predelu. Ceste so za zdaj še prevozne, obvezna pa je zimska oprema.