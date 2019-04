Prihaja velika ohladitev, temperature bodo precej padle #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V prihodnjih dneh lahko pričakujemo prihod hladne fronte," pojasnjuje dežurni meteorolog agencije za okolje (Arso) Blaž Štern. Hladna fronta bo prinesla ohladitev, čaka nas oblačno in deževno vreme. A brez skrbi, v prihodnjem tednu nas bo znova razveseljevalo sonce in prvega maja boste lahko priredili piknik na prostem.

Danes dopoldne bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, predvsem na severozahodu bo občasno deževalo. Drugod bo dopoldne še nekaj jasnine, popoldne in zvečer pa se bo pooblačilo.

Krajevne padavine se bodo počasi širile nad osrednjo Slovenijo, vzhodneje pa bodo manj verjetne. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 16, drugod od 19 do 23, na vzhodu do 26 stopinj Celzija, poroča Arso.

Konec tedna v znamenju nizkih temperatur

Jutri bo sprva delno jasno, "čez dan pa bo možnost krajevnih ploh in neviht", razlaga Blaž Štern. Padavine bodo ohladile ozračje, temperature se bodo med koncem tedna v določenih krajih spustile tudi pod deset stopinj Celzija. "Nekoliko lepše vreme bo le na Obali, na južnem in severnem Jadranu, kjer se bo živo srebro povzdignilo do 19 stopinj Celzija," pojasnjuje Štern.

Nedeljsko dopoldne bo ravno tako v znamenju oblačnosti. "Čez dan bo Slovenijo dosegla nova hladna fronta, meja sneženja se bo spustila pod tisoč metrov, zato živo srebro ne bo preseglo deset stopinj Celzija. "Najprej bo začelo deževati v severozahodnih krajih, nato bodo padavine dosegle vso Slovenijo," pravi meteorolog.

Podobno tudi v začetku tedna

V ponedeljek še lahko pričakujemo dež, manj na Primorskem, kjer bo pihala burja, na vzhodu pa severovzhodni veter. V torek in sredo se bo postopoma razjasnilo.

Vse kaže, da boste lahko prvega maja pripravili piknik na prostem. "Vremenska slika nakazuje, da bo suho, vendar ne gre izključevati možnosti krajevnih ploh. Trenutno kaže, da bo sončno in suho vreme," pojasnjuje Štern.