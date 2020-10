Kakšno vreme nas čaka med koncem tedna? #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po oblačnem in deževnem petku lahko med koncem tedna pričakujemo sončno vreme. Lepo vreme se bo nadaljevalo vse do sredine prihodnjega tedna, ko se lahko živo srebro v nekaterih delih države povzpne tudi do prijetnih 20 stopinj Celzija.