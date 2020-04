Kakšno vreme nas čaka ta teden?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo v vzhodni Sloveniji deloma jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj ploh. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad vso Slovenijo, vmes bo tudi kakšna nevihta. Veter se bo iz jugozahodne popoldne obračal na severno do severozahodno smer. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

V noči na četrtek bo dež povsod ponehal. V četrtek bo sprva precej jasno z nekaj jutranje megle. Popoldne se bodo na zahodu spet pričele pojavljati krajevne padavine, ki bodo v noči na petek zajele vso Slovenijo. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh, še napovedujejo na Arso.