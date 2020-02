Kakšno vreme nas čaka konec tedna? #video

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, drugod občasno zmerno oblačno. Pihal bo severni do severozahodni veter, ki bo okrepljen zlasti v severni in severovzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Meteorologi opozarjajo na močan severni veter

V soboto bo na vzhodu delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, drugod se bo od zahoda pooblačilo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne v Gornjesavski dolini okoli 5, drugod od 8 do 13 stopinj Celzija. Meteorologi opozarjajo, da bo danes proti poldnevu in popoldne predvsem pod Karavankami pihal močan severni veter s sunki nad 70 kilometrov na uro.

V nedeljo bodo padavine zajele vso Slovenijo

V nedeljo bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma zajele vso Slovenijo. Snežilo bo le v hribih. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. V noči na ponedeljek bodo padavine prehodno ponehale, tudi veter se bo prehodno umiril.

V ponedeljek bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod oblačno. Spet bo zapihal jugozahodnik. Dopoldne se bodo padavine pojavljale predvsem v zahodni, popoldne tudi v osrednji, v noči na torek pa še v vzhodni Sloveniji.