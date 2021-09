Kakšno vreme nas čaka danes in jutri?

Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sončno. Pihal bo vzhodni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo večinoma sončno. pic.twitter.com/uVhKxS0FCm — ARSO vreme (@meteoSI) September 4, 2021

Obeti: V ponedeljek in torek bo večinoma sončno. V noči na ponedeljek in v ponedeljek bo na Primorskem pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovi se nad nami zadržuje razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo na zahodnem Avstrijskem Koroškem ter na območju Karnijskih Alp spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh ali neviht. V krajih južno od nas bo zmerno, v krajih vzhodno od nas pa precej jasno.

V torek bo večinoma sončno, v krajih severozahodno od nas bodo popoldne ali zvečer posamezne plohe ali nevihte.