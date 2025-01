Vikend nam je postregel z obilo sončnih žarkov, ki vabijo na svež, a precej hladen zrak. Temperature so se namreč povzpele le do 4 stopinje Celzija, izjema je Primorska, kjer se gibljejo okoli 8 stopinj Celzija. Podobno bo tudi v ponedeljek, ko bodo temperature zjutraj marsikje pod lediščem, čez dan pa nekaj stopinj nad ničlo. Agencija za okolje (ARSO) je za ponedeljek in torek izdala oranžno opozorilo zaradi močnejših sunkov burje, ki bi lahko ponekod na Primorskem presegla 100 kilometrov na uro.

Po napovedih meteorologov bo prvi prvi dan novega tedna v vzhodni, južni in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačen, drugod bo ostalo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v Zgornjesavski dolini do -12, v krajih z burjo malo nad 0. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Goriškem in ob morju do 6 stopinj Celzija.

Še dodatno bo občutek mraza okrepil veter. Na Primorskem pihala burja, drugod po državi okrepljen severovzhodni veter.

Jasno vreme se bo nadaljevalo v torek. Veter bo v notranjosti države oslabel, močna burja pa bo na Primorskem vztrajala še naprej.

Arso je za ponedeljek in torek zaradi močne burje izdal oranžno opozorilo. Najmočnejši sunki burje na Primorskem bi ponekod lahko presegli hitrost 100 kilometrov na uro.

Foto: ARSO/meteo.si