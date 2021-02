Kakšno vreme bomo imeli konec tedna? #video

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Današnje vremensko dogajanje bo pospremil severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, poročajo na agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno jasno, sredi dneva se bo ponekod prehodno oblačnost povečala. Burja na Primorskem bo prehodno nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -14 do -6, v krajih z burjo okoli -2, najvišje dnevne od -6 do 0, na Primorskem okoli 4 stopinje Celzija.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in mrzlo. Na Primorskem bo v soboto pihala zmerna do močna burja, ki bo v nedeljo oslabela, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter, še napovedujejo vremenoslovci.