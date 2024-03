Kakšen konec tedna je pred nami? "Pričakujte nepričakovano."

Sobota bo sončna, čez dan se bo ogrelo do od 16 do 20 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo Sloveniji od severa približala hladna fronta, z njo pa prihajajo tudi padavine. Glavnina dežja bo padla v soboto zvečer in v noči na nedeljo, ko se bodo padavine okrepile in zajele večji del države, napovedujejo meteorologi. Poslabšanje vremena bo spremljala izrazita ohladitev. V zelo kratkem času se bo namreč temperatura spustila za 10 stopinj Celzija, s tem pa se bo spustila tudi meja sneženja.

Na Arsu ob tem poudarjajo, da je meja sneženja odvisna od jakosti padavin. Ob rahlih padavinah bo v nižinah zagotovo deževalo, če pa se bodo te okrepile, se meja sneženja lahko spusti tudi do nižin.

Padavine bodo proti jutru oslabele, a ne popolnoma ponehale. V nedeljo čez dan se bo razjasnilo, popoldne ponekod še lahko nastane kakšna ploha.

Začetek novega tedna bo še hladen, v ponedeljek in torek zjutraj je ponekod mogoča slana. Od srede naprej pa se znova vrača pomlad in z njo izrazita otoplitev.