Kako so se politiki, gospodarstveniki in tuji veleposlaniki odrezali na tekaški progi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Rudnem polju na Pokljuki so se danes že tridesetič zbrali politiki, gospodarstveniki in tuji veleposlaniki pri nas ter se pomerili v tradicionalnem teku na smučeh. V sproščenem razpoloženju so se podali na petkilometrsko progo, a v ospredju je bilo na koncu vendarle druženje.