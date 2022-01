Kako so pričakali novo leto v Ljubljani?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dočakali smo leto 2022! In skorajda že preživeli prvi dan, ni pa še prepozno za lepe želje: naj bo sreče toliko, kot je bilo včeraj objemov, poljubov in kapljic penine. Kljub megli in epidemičnim omejitvam je tradicionalni ognjemet razsvetlil nebo nad Ljubljano , le ljudi na ulicah je bilo manj kot v letih, ko smo še živeli brez koronavirusa. Ukrepi za zajezitev epidemije silvestrovanj na prostem namreč tokrat niso dovoljevali, neomejeno pa so bili lahko odprti gostinski obrati na silvestrovo.

Na najdaljšo noč v letu je središče prestolnice pokalo po šivih. Pod prazničnimi okraski se je zbralo staro in mlado, ki se je kljub epidemiji odločilo, da silvestrski večer preživi na prostem, v družbi.

"Malo več ljudi je kot smo jih pričakovali, glede na to da ni prireditev na prostem, ampak sem vesela, da se nas je zbralo toliko, ker je bilo res lepo v takem množičnem številu opazovat ognjemet, skupaj in nazdravit novemu letu," je povedala udeleženka silvestrovanja v Ljubljani.

Za večino je bila to noč, ko epidemije ni. Je le čas za pogovor o minulem in delanju načrtov za prihodnje leto. Tudi lokalov, kjer se je lahko posedelo ob pijači v pričakovanju odštevanja, ni manjkalo.

Kako je bilo z upoštevanjem ukrepov?

"Enostavno, pokažeš PCT in dobiš pijačo. Normalno je," je dodala.

Praznično vzdušje je nekoliko pokvarilo dejstvo, da so bile stojnice zaprte, ravno tako letos v prestolnici ni bilo glasbe v živo.

"To se občuti. Žalostni obrazi, pa ni ta pravega vzdušja. Ni ta pravo," so komentirali vzdušje v Ljubljani.

"Glede na to, da se vsako leto zberejo, je bilo kar za pričakovati da bo nekaj ljudi. Se pa sigurno manj dogaja kot ponavadi," so še dodali.

Gostje tudi od drugod

Marsikdo je zaradi odpovedi uradnih silvestrovanj na prostem odpotoval v katero od tujih prestolnic, kjer so te vseeno potekale. Ravno zato je bilo toliko bolj presenetljivo, da je ekipa naletela na množico navdušenih turistov.

"Mi smo iz Grčije. Srečno novo leto! Že dolgo nisem videl toliko ljudi na kupu. Res je čudovito. Noro je, res mi je všeč," so komenitirali turisti iz Grčije.

"Srečno novo leto iz Italije. Ljubljana, srečno, vse najboljše! Čudovito je. Vzdušje je fantastično, pa vsa ta okrasitev. Počutimo se odlično. Hvala za vse. Srečno novo leto!," so povedali turisti iz Italije.

Čeprav se je večer začel dokaj mirno, je bilo na postaji nujne medicinske pomoči pripravljenih sedem ekip. Do polnoči so bili klici predvsem zaradi poslabšanj kroničnih bolezni, je pa do jutra še daleč, opozori dežurni reševalec.

"Še vsako leto smo imeli kar nekaj problemov s temi pirotehničnimi sredstvi, ogromno bo opitih ljudi, tudi neka akutna poslabšanja stanja, bolezenska, bodo. Za nas je današnji dan nekako zelo podoben kot vsi ostali. Upamo, da bomo opolnoči, če se bo le dalo, kakšno nazdravili, s kakšno otroško penino, in potem dalje naprej," je povedal Denis Osenjak, iz Nujne medicinske pomoči.

Na večerjah veljali strogi pogoji

Sicer pa so za varen prehod v leto 2022 na silvestrskih večerjah veljali precej bolj strogi pogoji. Pred vstopom v lokal, ne glede na morebitni status cepljenega ali prebolevnika, je bilo potrebno izkazati negativni hitri ali PCR-test, ki ni bil starejši od 12 ur.

"Prej smo se testirali, tako da se bomo zdaj samo veselili," so povedali obiskovalci gostiln.

Test je bilo ponekod mogoče opraviti tudi na kraju.

"Po dveh letih normalno. V redu, super. Prišli smo sem, se testirali. Cepljena sva oba, tako da super," so dodali.

"Nič, nimam pripomb. Kar je treba je treba," so še povedali.

Medtem v kuhinji vsi hitijo, da bi gostom postregli s specialitetami, kot se za silvestrsko večerjo spodobi.

"Telečji kotlet v gobovi omaki, štrukelj s prezli, potem je tu žar, špikana pleskavica, polnjena vješalica, kajmak, po domače. Zanimanje ljudi je bilo takšno, da smo bili v treh dneh polno zasedeni," je povedala Sladjana Jud, kuharica v gostilni Portal.

"Komaj smo dočakali, ker že dve leti nismo bili nikjer. In z spoštovanjem vseh ukrepov, in pogojev sem zelo vesela, da so se sploh odločili, da sploh imajo odprto," je povedala gostja gostilne.

Epidemiološki odloki se bodo upoštevali celo noč, zatrdi lastnik. "Glasba je takšna, da bodo sedeli, mislim, da ne bodo plesali," Momčilo Jorgaćević - Momo, lastnik Portala.

Najsi ste se odločili vstopiti v leto 2022 v katerem od lokalov ali v družbi na prostem, pa so želje vseh bile zelo podobne. Da bi bilo leto zdravo in uspešno.