Kako se zaostrujejo pogoji pri prehajanju meja #video

"Vlado predvsem skrbijo sevi, ki se vnašajo iz Južne Afrike in dežel, kjer so nekateri sevi neraziskani in ne vemo, kako se bodo odzivali na cepivo," je pojasnil odločitev glede zaostritve ukrepov na mejah Hojs, piše STA.

Na notranjih schengenskih mejah uvajajo tri tipe kontrolnih točk. Pri tipu A gre za mejne prehode, ki bodo odprti 24 ur na dan. Na meji z Italijo bodo to Vrtojba, Fernetiči in Škofije. Na meji z Avstrijo bodo cel dan odprti mejni prehodi Karavanke, Ljubelj, Šentilj, Gornja Radgona in Gederovci, na meji z Madžarsko pa Dolga vas in Pince.

Pri tipu B bodo mejni prehodi odprti le del dneva, bo pa policija redno osveževala sezname in ure na svoji spletni strani.

Pri tipu C pa gre predvsem za mejne prehode, ki jih uporabljajo večinoma dvolastniki. Ti mejni prehodi ostajajo odprti in brez stalnega nadzora, bodo pa kontrolo izvajali naključno, je opozoril Hojs. Prehajanje teh mejnih prehodov je namreč glede na posodobljen odlok, dovoljen le tistim, ki živijo v obmejnih občinah.

Karanteno možno prekiniti šele peti dan

Druga večja sprememba je glede predčasne prekinitve karantene ob vstopu v Slovenijo. V to so ob vstopu v državo namreč napoteni vsi, ki ne predložijo negativnega izvida na sars-cov-2, niso preboleli covid-19 ali niso bili cepljeni. Po novem je tovrstno karanteno s testiranjem na novi koronavirus možno prekiniti šele peti dan. Do sedaj je veljalo, da si jo lahko ob testiranju prekinil naslednji dan, piše STA.

Večja novost je tudi obvezno testiranje vseh izjem, ki so sedaj lahko dnevno prehajale mejo. V okviru ukrepa, ki bo stopil v veljavo 15. marca, morajo namreč predložiti negativni test na sars-cov-2, ki ni starejši od sedem dni.

To bo po novem veljalo za čezmejne delovne dnevne ali tedenske migrante, dvolastnike ter tiste, ki so vključeni v izobraževanje. Izjema velja za otroke do 13 leta, morajo pa negativni test na primer predložiti tisti, ki otroke vozijo čez mejo. Da bi olajšali dostop do brezplačnega hitrega testiranja, nameravajo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje organizirati dodatne točke, predvsem na meji z Italijo, je še pojasnil Hojs, še piše STA.

