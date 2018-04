Kaj vse se najde v Ljubljanici? #foto

Tradicionalna čistilna akcija Ljubljanica se je začela ob 9. uri pri Ribiškem domu Barje, končala pa se ob 14. uri pri Tromostovju. Vzporedno s čistilno akcijo bo na bregovih Ljubljanice potekal tudi kulturni program, katerega rdeča nit bo simbolični prikaz mačehovskega odnosa do narave.

"Organizatorji se zavzemamo za ohranjanje čistega okolja in naših voda, zato vas vabimo, da se nam pri čistilni akciji pridružite v kar največjem številu," so poudarili. Akcija se bo končala z analizo uspešnosti čiščenja in družabnim srečanjem s tradicionalnim golažem pri Ribiškem domu Barje.

Akcije po številnih mestih

Čistilno akcijo danes organizirajo tudi Občina Jesenice in jeseniške krajevne skupnosti v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Jeko. Z akcijo želijo tudi letos poskrbeti za čisto in urejeno okolje v občini. Občina je poskrbela za brezplačne rokavice in vreče za zbiranje odpadkov, javno komunalno podjetje pa za odvoz zbranih odpadkov.

Takole so čistili v Podbrezjah. Čistili so tudi v Postojni, kjer so se občanom pridružili tudi taborniki in skavti. "Sneg se je stopil in pokazal zaklade, ki so se skrivali pod njim. Papirčke, plastenke, steklenice, tudi kakšen čevelj in guma se bosta našla. Prav je, da naravi pomagamo zadihati, da skupaj mirno vstopimo v pomlad," so pred začetkom zapisali organizatorji čistilne akcije.

V okviru družbeno odgovorne kampanje Človek, čuvaj svoje mesto in ob koncu aktivnosti Za lepšo Ljubljano pa bo poudarek na ozaveščanju meščanov o pomembnosti pobiranja pasjih iztrebkov. V parku Tivoli so na zanimiv način pokazali posledice puščanja pasjih iztrebkov v okolju. Akciji so se z deljenjem vrečk za pasje iztrebke pridružili tudi mestni inšpektorji.

V nedeljo bomo namreč zaznamovali svetovni dan Zemlje, ki letos poteka z geslom Prenehajmo si onesnaževati okolje s plastiko. Kljub vse večji ekološki ozaveščenosti še vedno proizvedemo in v okolje odvržemo preveč plastike.