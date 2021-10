Kaj se dogaja v Sloveniji? Znane so nove številke.

V nedeljo so ob opravljenih 1.355 PCR-testih potrdili 364 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 26,9 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je ta znašal 27,8 odstotka. Včeraj so zaradi koronavirusne bolezni umrle tri osebe.

V primerjavi s preteklo nedeljo, ko je bilo pozitivnih 186 PCR-testov, so včeraj potrdili skoraj še enkrat toliko okužb. Pred tednom dni je delež pozitivnih testov znašal 18,4 odstotka.

Po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se v bolnišnicah zdravi sedem bolnikov več, in sicer 418. Intenzivno oskrbo potrebuje 120 ljudi.

Včeraj so umrli trije covidni bolniki. Od začetka epidemije je boj s koronavirusno boleznijo izgubilo že 3.641 ljudi.

IJS: Epidemija bi lahko začela naraščati

Potem ko je trend potrjenih okužb v začetku oktobra padal, se je zdaj krivulja znova obrnila in epidemija ne upada več. Po napovedih Instituta Jožef Stefan (IJS) gre preobrat pripisati vplivu slabega vremena in začetku študijskega leta. "Glede na to, da šele prihajamo v sezono okužb dihal in da se cepimo počasi, bi lahko epidemija začela spet naraščati," so zapisali na spletni strani.

Po ocenah NIJZ so opravili še 6.229 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne hitre teste preverjajo z bolj zanesljivimi PCR-testi.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 927, v zadnjih 14 dneh so potrdili 585 okužb na 100.000 prebivalcev. V državi trenutno aktivnih 12.401 primerov okužbe.