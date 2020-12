V Sloveniji smo v ponedeljek ob 5.763 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.474 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 25,58 odstotka vseh testiranih. To je sicer nekaj manj kot v ponedeljek pred tednom dni. Včeraj je umrlo še 39 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije pa skupaj že 2.418 ljudi.

V bolnišnicah se zdravi 1.261 bolnikov, od tega 207 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 119 bolnikov, sprejeli pa so jih 134. V bolnišnicah je včeraj umrlo 25 oseb, v domovih za starejše 13, ena oseba pa je umrla v negovalni bolnišnici.

S hitrimi testi našli še 30 okuženih

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager je povedala, da so začeli v tem tednu beležiti tudi vse rezultate na hitre teste. Z njimi so včeraj testirali 1.653 ljudi, okužbo pa so potrdili pri 30 ljudeh.

Nasploh se situacija v EU umirja ali pa vsaj ostaja enaka, je povedala govornica. Graf za Slovenijo pa kaže, da se število dnevnih okužb v Sloveniji vendarle nekoliko spušča. Bolj natančne rezultate pa bodo dobili tudi s pomočjo hitrih testov, ki so jih začeli izvajati in beležiti.

Največ okužb v populaciji starejših

Število potrjenih primerov v državi, pa tudi v domovih za starejše, nekoliko upada. Primerjava grafov po starosti pa kaže, da je na število prebivalcev največ okužb v starostni skupini 85 let ali več.

Trenutno okuženih 1.909 stanovalcev v domovih za starejše Vladni govorec Jelko Kacin je povedal, da je v domovih za starejše (DSO) na novo ozdravljenih 219 stanovalcev in 42 zaposlenih. Včeraj so v DSO okužbo potrdili še pri 176 stanovalcih, aktivno okuženih je trenutno 1.909 (skupaj v drugem valu 9.265). Okužbo so potrdili tudi pri 35 zaposlenih v DSO, aktivno okuženih pa je 787 (skupaj v drugem valu 3.561).



V petih posebnih socialnovarstvenih zavodih je bilo skupno okuženih 192 zaposlenih (pet več) in 301 uporabnik (deset več). Trenutno je aktivno okuženih 64 uporabnikov in 51 zaposlenih. V zavodih, ki sodijo pod okrilje ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je bilo včeraj na novo okuženih 226 ljudi, je povedal Kacin.

Kakšna bodo pravila za praznike

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na tiskovni konferenci predstavil odlok, ki ga je včeraj sprejela vlada. Odlok je v veljavi od 24. decembra do 4. januarja, kar pa ne pomeni, da ga na sedem dni ne bodo preverjali. Odlok bodo spremenili, če se bo epidemiološka situacija drastično poslabšala.

Omejitev gibanja v nočnem času tudi med prazniki

Vse omejitve, posebej tista, ki se nanaša na gibanje v nočnem času, ostaja tudi čez praznike: na božični večer, za božič, za dan samostojnosti in enotnosti ter za novo leto. Gibanje je omejeno med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

Za božič in novo leto bo mogoče prehajanje med občinami

Druga sprememba pa se nanaša na omilitev omejitve gibanja znotraj statističnih regij in občin, v času od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra do 20. ure. Statistične regije in občine bo mogoče v enakem časovnem oknu prehajati tudi 31. decembra in 1. januarja. Vsi, ki bodo želeli opraviti obisk zasebne narave, bodo lahko v tem času to naredili brez omejitev (brez vzroka in aplikacije). Ta obisk pa je omejen, druži se lahko šest odraslih članov in vseh otrok (ki imajo manj kot 15 let). Vlada priporoča vsem, ki se bodo odpravili na obiske, da se v dneh prej samoizolirajo.

Danes tudi o spremembi režima na meji

V luči novega seva, o katerem poročajo iz Združenega kraljestva, bo verjetno vlada že danes razpravljala o omejitvah, povezanih s spremembo režima na mejah. Minister Hojs je povedal, da je stroka deloma že predlagala, da se prehajanje ljudi od tam omeji, da pa Slovenija ni med rizičnimi državami, saj velikega prehajanja med državama ni.

Od četrtka naprej odprte le še trgovine z živili in nujne storitve

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc pa je povedal, da bo od 24. decembra do vključno 4. decembra dovoljeno le obratovanje določenih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje potreb družbe. Več o tem preberite v spodnjem članku.

Posavje in JV Slovenije z najslabšo epidemiološko sliko

Glede na 14-dnevno število potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev imajo najboljšo epidemiološko sliko (podatki od včeraj) trenutno na Goriškem, v Obalno-kraški regiji in v Osrednjeslovenski regiji. Največ primerov so v zadnjih 14 dneh na število prebivalcev potrdili v Posavju in v Jugovzhodni Sloveniji.

V nedeljo smo okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 395 ljudeh (pozitivnih je bilo 27,32 odstotka vseh testiranih), v soboto pa smo potrdili 884 okužb (33 odstotkov vseh testiranih).

Po Sloveniji danes začetek množičnega testiranja

V 13 krajih po Sloveniji se je danes začelo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom, a se bo glede na informacije lokalnih skupnosti testiranje ponekod začelo z zamikom. Vsi, ki bi se želeli testirati, morajo s seboj prinesi osebni dokument in zdravstveno izkaznico.