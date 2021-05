V tem zdravstvenem domu vsakega pacienta pred cepljenjem osebno pokličejo #video

Direktorica ZD Domžale Renata Rajapakse je pojasnila, da območje, ki ga pokriva omenjeni zdravstveni dom obsega pet občin oziroma 60 tisoč prebivalcev. Kot je dodala, so si zadali cilj, da bi cepili vsaj 40 tisoč prebivalcev, saj da je cepljenje edini učinkoviti ukrep pri preprečevanju širjenja virusa.

"V našem zdravstvenem domu dela vsak dan vsaj 20 oseb na telefonskih linijah, saj vsakega, ki ga povabimo na cepljenje, osebno pokličemo in pojasnimo potek cepljenja, odgovorimo na vsa vprašanja," je pojasnila direktorica ZD Domžale. Na ta način tudi preprečijo, da bi prihajalo do viška cepiv, saj so odpovedi podane že po telefonu in tako zagotovijo, da cepivo prejmejo tisti, ki so na prednostnem seznamu.

mag. Renata Rajapakse: Pozdravljamo nastanek aplikacije na portalu zVEM. Mi namreč iz tega portala prejmemo informacije o pacientih, ki pripadajo v naš cepilni center. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 11, 2021

V eni uri v Domžalah cepijo 240 oseb, cepljenje poteka v Športnem parku v Domžalah, kjer je dovolj prostora za varno izvajanje. Z enim odmerkom cepiva so do zdaj cepili dobrih 12 tisoč oseb in z dvema odmerkoma dobrih 8 tisoč oseb.

Koliko okužb je trenutno na celem svetu?

"Epidemija je dosegla neslutene razsežnosti, v ZDA je okoli 64 milijonov okužb, 53 milijonov pa v Evropi," je pojasnila epidemiologinja iz območne enote NIJZ v Kranju Irena Grmek Košnik.

doc. dr. Irena Grmek Košnik, epidemiologinja iz območne enote NIJZ v Kranju: Svetovna zdravstvena organizacija je do 10. maja 2021 poročala o 157.973 438 potrjenih primerih okužb in 3.288 455 smrti. Vzpodbudno pa je, da smo v tem obdobju že uporabili 1.206.243.409 doz cepiv. pic.twitter.com/nqLlcdGeVn — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 11, 2021

doc. dr. Irena Grmek Košnik, epidemiologinja: V treh državah (Irska, Latvija in Litva) okužbe še vedno naraščajo. pic.twitter.com/kAq9w54Cfq — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 11, 2021

Kakšne so razmere v Sloveniji?

"Večina regij se nahaja v oranžni oziroma v rumeni fazi," je povedala Grmek Košnikova in dodala, da vseeno ostaja še veliko občin, kjer stanje ni dobro in se nahajajo v rdeči fazi.

doc. dr. Irena Grmek Košnik: Še naprej upoštevajmo zaščitne ukrepe. Poleg njih pa bomo lahko učinkovito preprečevanje širjenja okužb dosegli s cepljenjem. pic.twitter.com/8j8Vg2YMqN — NIJZ (@NIJZ_pr) May 11, 2021

"Zaradi virusa moramo paziti, da se ne okužimo in ne prenašamo virusa, zato je potrebno upoštevati ukrepe, kot so nošenje maske, higiena rok in v primeru slabega počutja ostanemo doma. Samo upoštevanje ukrepov pa ni dovolj, rešitev je cepljenje," je še dodala in pozvala, naj se ljudje prijavijo na cepljenje.

Kot je še dodala, je svetovalna skupina predlagala sproščanje nekaterih ukrepov, jutri pa bo vlada v posvetu s skupino odločala o tem, kaj se bo spremenilo.