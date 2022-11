Vlada s shemo za subvencioniranje cen elektrike in plina na pomoč podjetjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pri tem imamo v mislih še tiste odjemalce, ki niso zajeti pri regulaciji cen električne energije za leto 2023," je povedal Kumer in dodal, da bo ministrstvo za gospodarstvo pripravilo interventni zakon za naslavljanje gospodarstva, in sicer bo šlo za znižanje cene z veleprodajne na maloprodajno. Foto: STA

Vlada je danes obravnavala izhodišča za še zadnjo fazo ukrepov za naslovitev energetske draginje, tj. za ukrepe za podjetja in določene javne zavode. Med ukrepi bodo shema za subvencioniranje cen elektrike in plina ter za subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Sveženj naj bi začel učinkovati 1. januarja.