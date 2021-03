Logarjeva: Stanje je stabilno, a ne idealno #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pojavnost okužb v regijah, v katerih smo sprostili omejitev gostinske ponudbe na prostem, je ostala na nizkem nivoju. To dokazuje, da lahko z doslednim upoštevanjem ukrepov sproščamo določene storitve," je na redni novinarski konferenci dejala vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar.

V nedeljo so sicer ob 1.625 testih potrdili 205 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 12,6 odstotka. Umrli so štirje covidni bolniki.

Sedemdnevno povprečje okužb po podatkih vlade znaša 696. V slovenskih bolnišnicah se zdravi 463 bolnikov, od tega 87 na intenzivni negi.

Štirinajstdnevna incidenca na ravni državi vztraja pod 500. Najvišjo incidenco beležimo v Obalno-kraški in Koroški regiji, najnižjo pa v Posavski. Najvišjo 7-dnevno incidenco pa beležimo na Koroškem, Goriškem, v Zasavju in na Gorenjskem.

Pogoj števila hospitaliziranih covidnih bolnikov za prehod države v rumeno fazo sproščanja ukrepov je dosežen, saj je določen pri manj kot 500 hospitaliziranih. Ni pa še dosežen pogoj glede tedenskega povprečja potrjenih primerov okužb, ki znaša 696. Da bi prešli v rumeno fazo, se mora ta številka spustiti pod 600.

Logarjeva: Z upoštevanjem ukrepov lahko sproščamo določene ukrepe

Vodja svetovalne skupine je dejala, da je stanje glede novih okužb in sprejemov v bolnišnice podobno kot v prejšnjem tednu. Ne zaznavajo bistvenega zmanjševanja števila okužb.

Opaža, da je pojavnost okužb v regijah, v katerih so sprostili omejitev gostinske ponudbe na prostem, ostala na nizkem nivoju. To po njenih besedah dokazuje, da lahko z doslednim upoštevanjem ukrepov sproščamo določene storitve.

Pozvala je k upoštevanju ukrepov, ki so v veljavi. "Tako lahko skupaj vplivamo na manjšo pojavnost okužb ter na dodatno sproščanje ukrepov," je dejala.

Dodala je, da cepljenje v Sloveniji poteka po programu. Spremljajo dogajanje v zvezi s cepivom Astra Zeneca v ostalih državah. "Nezaželeni učinki se v Sloveniji pojavljajo po cepljenih z vsemi tremi cepivi, a gre za blage reakcije in pričakovane nezaželene učinke. Povezava med pojavom tromboeboličnih dogodkov in cepljenjem je še nepreverjena. Podatki ne kažejo, da bi bila pojavnost tromboeboličnih dogodkov večja po cepljenju," je dejala Logarjeva.

"Trenutno ni potrjene raziskave, da bi do krvnega strdka prišlo zaradi cepljenja," je dejala.

Poudarila je še, da Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Evropska agencija za zdravila (EMA) ocenjujeta, da je korist od cepljenja bistveno večja, kot je nevarnost, da pride do resnega nezaželenega učinka.

Pokorna skrbi povečanje okužb med otroci

Strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn je vesel, da so se otroci spet vrnili v vrtce in šole. Kot infektologa pa ga skrbi, da bo vrnitev v šole prispevala k širjenju koronavirusa med otroško populacijo.

Otroci so namreč dovzetni za okužbe s koronavirusom in predvsem starejši otroci so lahko vir okužbe za odrasle družinske člane. Gibanje okužb v otroški populaciji se odraža v intenziteti kroženja virusa v splošni populaciji.

"Potrebno je poskusiti otroke obdržati v šolah, a ne smemo dovoliti, da bi nam okužbe ušle izpod nadzora. Upoštevajmo načela varnega druženja, razdaljo, prezračujmo prostore in nosimo masko," je opozoril.

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah je osvetlila problematiko trgovcev.