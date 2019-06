Jutri lahko pade nov vročinski rekord, grozijo tudi nevihte

Vročinski val, ki je v teh dneh zajel zahodno in srednjo Evropo, se počasi seli tudi k nam. Vročina bo jutri najbolj izrazita v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer lahko pade tudi nov junijski vročinski rekord. Zaradi pregretega ozračja bo možen tudi razvoj močnih neviht in krajevnih neurij.

"V četrtek bo vročina dosegla vrhunec, pričakujemo najvišje temperature med 34 in 37 stopinj," je povedal Brane Gregorčič z Arsa.

Dodal je, da nas bo v noči na petek oplazila hladna fronta in prinesla nekaj svežega zraka. "V petek in v soboto v notranjosti Slovenije temperature predvidoma ne bodo dosegle 30 stopinj Celzija, ampak bodo tik pod 30 stopinjami," je pojasnil meteorolog Gregorčič z Agencije za okolje (Arso).

Vročina se bo do konca tedna po njegovih besedah nadaljevala le še na Primorskem.

V četrtek nevarnost nastanka močnih neviht

Po napovedih vremenoslovcev spletnega portala neurje.si bo četrtkov prehod oslabljene vremenske motnje povzročil nestabilno ozračje.

"Po vročem četrtkovem dnevu bodo popoldan in zvečer ponekod po Sloveniji nastale krajevne nevihte. Zaradi ugodnih vetrovnih pogojev, pregretega ozračja in velike zaloge potencialne konvektivne energije, bo možen razvoj močnih neviht in krajevnih neurij. Nevihte bodo nadaljevale pot proti jugu/jugovzhodu, na Hrvaško, kjer se bodo predvidoma še okrepile. Največja verjetnost za nastanek močnejših neviht pri nas bo na območju severovzhodne in vzhodne Slovenije (Dolenjska in Štajerska)," so zapisali.

Gregorčič je še pojasnil, da bo v nadaljevanju prihodnjega tedna vreme bolj spremenljivo in kaže, da tako ekstremne vročine ne bo več.

Najpomembnejše je pitje vode

Na Arsu ob visokih temperaturah priporočajo, da naj se gibanje na prostem omeji na jutranje in večerne ure. Predvsem mlajše in starejše prebivalce opozarjajo, naj v času visokih temperatur ostajajo na hladnem, da se izognejo dehidraciji in vročinskemu udaru.

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v teh vročih dneh opozarjajo, da je najpomembnejša hidracija oziroma pitje vode. Za starejše ljudi je priporočljiva količina od dva do tri litre vode na dan, za otroke okrog enega litra. Priporočeno je pitje v intervalih.

Opozorilni znaki dehidracije so slabost, nemoč, zmedenost, velika žeja, zato je treba takšno osebo dati v senco, ji dati piti vodo in poklicati zdravnika na 112, če je hudo zmedena.

Ker so v vročini najbolj izpostavljeni delavci na gradbišču, zdravniki svetujejo, naj delata dva skupaj, če enega obide slabost, da mu lahko drugi pomaga. Svetujejo zaščitno obleko, kapo, pokrivala za tilnik in ušesa ter zaščitno opremo proti pripeki in seveda uživanje vode. Na inštitutu v vročini odsvetujejo pitje alkohola, kave, gaziranih in sladkih pijač, ker še bolj pospešijo odvajanje vode iz telesa.

Razglašena velika požarna ogroženost

Zaradi visokih temperatur pa je razglašena velika požarna ogroženost na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

V naravi je tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov oz. snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Policija in inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bosta v tem času izvajala poostren nadzor.