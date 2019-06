Približuje se vrhunec vročinskega vala, prepovedano kuriti v naravi #video

Danes bo sončno, čez dan bo tudi nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature na Primorskem bodo do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo v četrtek. Od danes velja tudi opozorilo pred veliko požarno ogroženostjo na nekaterih delih Notranjske in Primorske.

Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje. Več plitve kopaste oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške, kjer popoldne še lahko nastane kakšna ploha. Burja ob Jadranu bo oslabela.

Jutri bo še bolj sončno in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 30 do 33, na Goriškem do 36 stopinj Celzija.

V četrtek bo zelo vroče

V četrtek bo sončno in zelo vroče. Temperature se lahko dvignejo do 35 stopinj Celzija, na Primorskem pa celo do 37 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji mogoče krajevne nevihte.

V petek bo jasno, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri.

Foto: Bor Slana

Pozor, velika požarna ogroženost

Uprava RS za zaščito in reševanje je z današnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja

Velika požarna ogroženost je razglašena na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

Prepovedano kuriti

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v obdobju razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, so še zapisali na spletni strani Uprave.