Juhu, prvi šolski dan bo kmalu tu!

Oglasno sporočilo

Kuža Pazi bo letos otroke spremljal čez cesto na 45 lokacijah. Foto Barbara Zajc.

Slaba vidnost, nepravilno prečkanje vozišča in hoja preblizu roba vozišča so nevarnosti, ki najpogosteje ogrožajo najmlajše udeležence v prometu. Da bi jih (za)varovali, si z razdeljevanjem rumenih rutic že skoraj štiri desetletja prizadevajo v največji slovenski zavarovalnici. Že več kot dvajset let pa prvi teden v septembru šolarje na izpostavljenih križiščih spremlja tudi kuža Pazi ter jih na ta način ozavešča o primerni hoji ob vozišču, pravilnem prečkanju cestišča in drugih osnovah varnosti v prometu.

Na prvih poteh v šolo bo za otroke (po)skrbel tudi kuža Pazi. Foto Barbara Zajc.

Tako bo tudi letos, ko bo Zavarovalnica Triglav preventivno akcijo, s katero skrbi za varnost najmlajših udeležencev v prometu, še razširila. S pravljičarko Aljo Kapun bo namreč na petih slovenskih osnovnih šolah gostovala z interaktivno pravljično igro, prek katere bodo osnovnošolci nasvete za večjo varnost na poti v šolo, pa tudi na šolskih igriščih, pridobili na zanje prilagojen in razumljiv način.

Zavarovalnica Triglav z rumenimi ruticami za boljšo vidnost otrok skrbi že skoraj štiri desetletja. Foto Barbara Zajc. Kuža Pazi svetuje staršem Čeprav je za številne prvošolke in prvošolce vstop v šolske klopi posebno doživetje, lahko to za njihove starše pomeni zahtevno nalogo. Zato je kuža Pazi, ki sicer nagovarja predvsem otroke, pripravil tudi nekaj nasvetov, s katerimi bodo starši lažje poskrbeli za varnost otrok na poti v šolo: Pri hoji po pločniku ali ob robu ceste majhnega otroka vedno držite za roko, da vas ne more nenadoma spustiti in steči na vozišče, ker je tam opazil nekaj zanimivega.

Vedno hodite tako, da ste med otrokom in vozili. Kadar ni pločnika, hodite ob levem robu vozišča, tako da vidite nasproti vozeča vozila.

Ob mraku in slabši vidljivosti poskrbite, da je otrok kot udeleženec v prometu viden.

Otroka o prometni varnosti učite na zanimiv in privlačen način, lahko poskusite tudi s kakšno od namiznih iger o prometni varnosti.

Naučite otroka v prometu poslušati in opazovati.

Naučena osnovna pravila v prometu z otrokom večkrat ponavljajte, preverjajte in pojasnjujte.

Otrokom bodite najboljši zgled.

Več uporabnih nasvetov, kako se z otrokom pogovarjati o prometni varnosti, najdete na portalu Vse bo v redu. Na omenjenem portalu Zavarovalnice Triglav bo v zadnjih počitniških dneh objavljen tudi seznam lokacij, na katerih bo najmlajše učence spremljal kuža Pazi.

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.