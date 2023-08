Je to, kar plava v slovenskem morju, nevarno?

Srbečica, ki se lahko pojavi ob stiku, po njegovih besedah naj ne bi bila posledica kemijske substance, pač pa gre za manjšo mehanično poškodbo kože. To povzročijo majhni ostanki tanke in krhke hišice polžkov, ki lahko ostanejo na koži. Neprijeten občutek običajno izgine v nekaj minutah.

Srbečica, ki se lahko pojavi ob stiku, po njegovih besedah naj ne bi bila posledica kemijske substance, pač pa gre za manjšo mehanično poškodbo kože. To povzročijo majhni ostanki tanke in krhke hišice polžkov, ki lahko ostanejo na koži. Neprijeten občutek običajno izgine v nekaj minutah. Foto: Akvarij Piran

"V morju lahko te dni opazite rahlo rožnato obarvane oblake drobnih migajočih iglic, kajti ponovno so se namnožili drobni planktonski polžki krezeis (Creseis acicula)," so pojav opisali na strani piranskega akvarija na Facebooku.

Kot so za STA pojasnili na Morski biološki postaji Piran, je ta vrsta prilagojena na življenje v vodnem stolpcu, saj ima tanko in šilasto lupinico. Noga, ki je značilna za polže na morskem dnu in za kopenske polže, je pri planktonskih preoblikovana v dve krilci, ki jim omogočata plavanje.

Zaradi krilc to vrsto imenujejo tudi morski metulji in jo uvrščajo v podred Thecosomata. Planktonski polžki se hranijo z drugimi manjšimi organizmi v planktonu. Ti se ujamejo v prozorno sluzasto mrežo, ki jo predhodno izbljuvajo v vodo. "Označba planktonski polžki izhaja iz tega, da ti polži za razliko od večine ostalih vrst polžev živijo v vodnem stolpcu in ne na morskem dnu," je še razložil Mavrič. Kot to velja za vse planktonske organizme, je tudi njihovo premikanje na večje razdalje in s tem pojavljanje v različnih delih morja odvisno od tokovanja.

Planktonske polžke kopalci čutijo, saj povzročajo majhne vbode, ki pa niso nevarni. "Če vas bo torej med plavanjem rahlo pikalo in srbelo, so za to krive njihove okoli en centimeter dolge lupinice v obliki iglice," so zapisali v Akvariju Piran.

"Lahko se zapičijo tudi v kopalke in jih potem na kopnem s prostim očesom tudi opazimo kot male svetle iglice na tkanini," je še opisal Mavrič.

Ta vrsta polžkov se v našem morju po Mavričevih navedbah pojavlja periodično. To še posebej velja za pojavljanje v trenutnem večjem številu. Pojavljanje te vrste sicer ni novo, saj so planktonski polžki redni obiskovalci Tržaškega zaliva. "Tu se pojavljajo praviloma v toplejšem delu leta, je pa od leta do leta in pogojev v morju odvisno, v kakšnem številu. Letos je precej množično," je še ocenil vodja morske biološke postaje.