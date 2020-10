Javnega potniškega prometa za zdaj ne bodo ustavljali

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je na današnji novinarski konferenci o ukrepih za zajezitev covid-19 v javnem prometu poudaril, da za zdaj ne nameravajo ustavljati javnega potniškega prometa. Da to ne bo potrebno, je potnike pozval k upoštevanju ukrepov in uporabi aplikacije #OstaniZdrav.

Kot je pojasnil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič, vozniki javnih prevoznih sredstev poročajo, da nekateri potniki ne spoštujejo njihovih opozoril glede upoštevanja preventivnih ukrepov, kot je uporaba maske. Vozniki, ki so odgovorni za upoštevanje navodil na prevoznih sredstvih, lahko za zdaj le opozarjajo potnike. Če pa se kljub opozorilom zgodi nespoštovanje pravil, lahko vozniki zgolj pokličejo policijo, ki lahko ukrepa, poroča STA.

Prebivalci si morajo aplikacijo naložiti še pred okužbo

O pomenu upoštevanja preventivnih ukrepov in o smiselnosti uporabe aplikacije #OstaniZdrav je govoril tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Poudaril je, da lahko aplikacija doseže svoj namen samo, če si jo prebivalci naložijo še pred okužbo in če ob potrjeni okužbi, ob čemer od epidemiologa prejmejo posebno kodo, to kodo tudi vnesejo v aplikacijo. Samo v tem primeru bodo namreč stiki uporabnika obveščeni, da so bili v stiku z okuženo osebo.

Po podatkih ministrstva za javno upravo je bilo med 22. septembrom in 12. oktobrom v aplikacijo vnesenih 282 kod, od skupno izdanih 455 kod v istem obdobju. To pomeni, da je kodo v aplikacijo vneslo le 60 odstotkov potrjeno okuženih uporabnikov, je dejal Koritnik. Ob tem je opozoril, da lahko epidemiolog okuženemu, če ta v roku ene ure ne vnese dobljene kode, dodeli novo kodo. Zaradi tega se lahko zgodi podvajanje izdanih kod, je opozoril Koritnik.

Vlaki ob časovnih konicah bolj polni, kot bi si želeli

Direktorica potniškega prometa slovenskih železnic Darja Kocjan je povedala, da so vlaki ob časovnih konicah "bolj polni, kot bi si želeli", a imajo v obtoku vsa razpoložljiva prevozna sredstva. Potnike je pozvala k dosledni uporabi zaščitnih mask, razkuževanju rok, upoštevanju drugih navodil in uporabi aplikacije #OstaniZdrav. Upokojencem je svetovala, naj vlake uporabljajo zunaj časovnih konic. Dodala je še, da sicer potniki na vlakih slovenskih železnic po njenih izkušnjah in poročanju sprevodnikov zdaj bolj upoštevajo navodila, kot so jih pred časom.