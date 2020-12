Janša v božični poslanici: Naša vera in zaupanje sta bila na preizkušnji

Predsednik vlade Janez Janša je v božični poslanici z naslovom Rojstvo novega upanja poudaril, da sta bila naša vera in zaupanje v letošnjem letu pogosto na preizkušnji. Tega se po njegovih besedah dobro zavedajo tisti, ki so zaradi bolezni covid-19 izgubili koga od svojcev ali so sami zboleli za omenjeno boleznijo. Premier je v božični poslanici med drugim izrazil prepričanje, da bomo skupaj premagali novi koronavirus in da bomo lahko naslednje leto božič praznovali v družbi vseh, ki jih imamo radi.

"Božič, rojstni dan Jezusa Kristusa praznujemo v času zimskega sončevega obrata, ko se pričnejo dnevi počasi daljšati. V tem čarobnem času začetka zmage svetlobe nad temo je rojstvo simbolno čas novih začetkov. Rojstvo novega upanja za svet. V preizkušnjah, skozi katere smo kot posamezniki pa tudi kot narod in človeštvo šli v letu, ki se izteka, sta bila naša vera in zaupanje pogosto na preizkušnji," je v božični poslanici poudaril predsednik vlade Janez Janša.

Janša: Vera in zaupanje naj nam bosta vedno v tolažbo in spodbudo

Tega se po njegovih besedah dobro zavedajo tisti, ki so zaradi novega koronavirusa izgubili koga od svojih bližnjih ali zboleli za boleznijo covid-19. V takih trenutkih so mnogi našli tolažbo v molitvi, na katero smo v naglici življenja pred epidemijo pogosto pozabili, je med drugim zapisal Janša.

"Vera in zaupanje, da nismo sami v preizkušnjah, naj nam bosta vedno v tolažbo in spodbudo. Naj bosta palica, na katero se bomo opirali, ko bo težko. Naj bosta naša moč in pogum, da sprejmemo življenje, kot je in iz preizkušenj, ki nam jih prinaša, izidemo boljši. Kajti tudi ta preizkušnja bo minila in je kot vsaka druga lahko priložnost. Priložnost za premislek o tem, kaj je pomembno in kaj ni. Kaj je res vredno in kaj mine. Priložnost, da se obrnemo vase in se odločimo, da bomo boljši," je poudaril predsednik vlade.

Naša vera in zaupanje sta bila letos na preizkušnji, je poudaril Janša. Foto: STA

"Iz številnih ljudi je ta kriza, epidemija, preizkušnja ali kakorkoli že to imenujemo, priklicala najboljše. Srečeval sem jih v tem letu in bili so kot luč v temi. Spodbuda in opora vsem, ki smo v teh težkih časih delali najbolje, kot smo vedeli, znali in zmogli. Zaradi njih si bomo letošnje leto zapomnili tudi po veliko dobrih delih in izjemnih ljudeh, ki so v negotovih okoliščinah pomagali. Ker so vedeli, da so ljudje v stiski in so se nanjo odzvali. Prišel je čas, ko se konec dotakne začetka in zariše novo pot. Naj bo to pot k boljšemu v nas. Da bomo znali bolj ceniti, kar imamo. Da bomo hvaležni za stvari, ki smo jih še včeraj imeli za samoumevne. Da bomo znali ljudem, ki jih imamo radi, to povedati. Da bomo našli čas za pogovore s svojimi najbližjimi. Da bomo znali izraziti hvaležnost. Odpustiti sebi in drugim. Sprejeti življenje, kot je, se boriti za dobro in se zahvaljevati za vsak dan. Tudi če bo poln preizkušenj," je zapisal Janša.

"Dragi prijatelji, naj božični dnevi v vaša srca prinesejo mir in veselje. In naj ta božična skrivnost, nedoumljiva in lepa, v vas prebudi upanje in zaupanje, da bo vse dobro. Da vse, kar se dogaja, četudi je hudo in težko, napoveduje rojstvo nečesa novega, boljšega. Verjamem, da bo tudi v časih preizkušenj, brez lučk in praznične mize, med nami razumevanje in podpora drug drugemu. In s tem moč, da premagamo vsako oviro. Vem, da bomo ta virus premagali in naslednje leto božič praznovali v druženju z vsemi, ki jih imamo radi. Letos pa vas prosim, da tudi v prazničnih dneh upoštevate ukrepe za zaščito pred koronovarusom ter tako zavarujete sebe in druge," je prebivalce Slovenije pozval Janša.

Kustečeva in Kozlovičeva: Leto 2020 je bilo leto negotovosti

Pred praznikih so se na minulo leto ozrli tudi nekateri ministri in ministrice. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec v novoletni poslanici ugotavlja, da smo v letošnjem letu spet spoznali, kako središčno pomembni so za naš obstoj ljudje. "Tisti ljudje, ki razumejo, se bodrijo, si stojijo ob strani, si pomagajo, zaupajo in verjamejo drug drugemu in drug v drugega. Tisti ljudje, ki vedo, da bo jutri spet bolje, lepše," je poudarila ministrica.

Kustečeva ob vstopu v novo leto ocenjuje, da se je bilo leto, ki se počasi poslavlja, zahtevno za vse. V novoletni poslanici je vsem zaželela, naj bo prihajajoče leto obarvano s srčnostjo, prijaznostjo, razumevanjem in spoštovanjem, naj bo tudi zdravo, napolnjeno s srečo in znanjem. "Naj vas ne zapustita vera in optimizem. Skupaj bomo zmogli in znali odpreti novo poglavje svetlih, mirnih in ustvarjalnih trenutkov polne prihodnosti," je prepričana Kustečeva.

"Naj vas ne zapustita vera in optimizem. Skupaj bomo zmogli in znali odpreti novo poglavje svetlih, mirnih in ustvarjalnih trenutkov polne prihodnosti," je prepričana šolska ministrica Simona Kustec. Foto: STA

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič se je v novoletni čestitki prav tako ozrla na skoraj minulo leto. "Leto si bomo zapomnili po negotovosti, ampak tudi po iskanju izzivov in po iskanju rešitev. Nenehno smo bili optimistični, da nam bo uspelo," je poudarila. "Naj bo leto, ki je pred nami, leto, v katerem lahko skupaj naredimo svet lepši, bolj strpen, bolj prijazen in bolj pravičen. Naj bo ta svet po meri vseh ljudi," je sporočila Kozlovičeva.

Tonin: Leto 2020 nam je pokazalo, kako ranljiv je naš način življenja

Tudi minister za obrambo Matej Tonin je v prazničnem voščilu spomnil, da nas je leto 2020 "iztirilo iz ustaljenih tirnic, nam pokazalo, kako ranljivi smo in kako ranljiv je naš način življenja". Po njegovih besedah je virus dramatično spremenil naša življenja. Ob tem smo ozavestili, kako pomembni so pristni odnosi, je dodal. Pripadnikom Slovenske vojske, uprave za zaščito in reševanje ter civilne zaščite se je zahvalil za njihovo požrtvovalno delo.

Kot je dejal v poslanici, si želi, da bi premagali epidemijo in se vrnili v normalno življenje. Poudaril je, da je veliko odvisno "od nas, od našega skupnega sodelovanja in upoštevanja ukrepov". Tonin verjame, da bomo skupaj zmogli in da bodo prihodnje leto vse težave le še bled spomin, piše STA.