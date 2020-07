Janša o delitvi evropskega denarja: Hočemo enake standarde za vse države

"Narobe. Želimo samo to, da za vse veljajo enaki standardi. Za Poljsko, Slovenijo, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo ... Enaki standardi glede neodvisnega sodstva, medijev, svobode govora ... Nikakor nikjer ne podpiramo selektivnega pravosodja in dvojnih standardov," se je Janša odzval na trditve, da se Madžarska, Poljska in Slovenija upirajo sistemu, ki bi delitev evropskega denarja za obnovo po pandemiji koronavirusa povezal s spoštovanjem temeljnih pravic v posameznih državah.

Zahajanje v stranske teme preprečuje osredotočanje na ključne probleme, je dejal premier Janez Janša ob prihodu na tretji dan vrha EU, ki išče dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji. V ospredju je sicer trenutno vprašanje povezave vladavine prava s proračunom, poroča STA.

"Bolj gre za pogajanja kot usklajevanja"

"Pred nami je tretji dan pogajanj o evropskem proračunu in o skladu za okrevanje. To so moja tretja pogajanja o evropskem proračunu v moji politični karieri in dejansko gre na žalost bolj za pogajanja kot za usklajevanje," je dejal Janša v izjavi ob prihodu.

Voditelji evropskih držav v Bruslju nadaljujejo s pogajanji o svežnju za obnove Evrope #koronavirus. Predsednik vlade @JJansaSDS ob prihodu: "Močno podpiram nadaljevanje pogajanj in usklajevanj do uspešnega zaključka." pic.twitter.com/H8xG4Fcn7I — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 19, 2020

"Razprave so bistveno bolj politične, kot so bile kadar koli doslej. Veliko je žal zahajanj v stranske teme in to preprečuje osredotočanje na ključne probleme," je poudaril Janša.

Bo delitev denarja odvisna od spoštovanja vladavine prava?

Od prekinitve drugega dne zasedanja v soboto nekoliko pred polnočjo je v ospredju vprašanje povezave med spoštovanjem vladavine prava in sredstvi iz proračuna. Madžarska in Poljska že vseskozi nasprotujeta načrtovani povezavi med evropskim denarjem in spoštovanjem vladavine prava in po navedbah diplomatskih virov ju je pri tem v razpravi na vrhu podprla tudi Slovenija.

Britanski časnik FT je v povezavi s tem na Twitterju zapisal, da "se Madžarska, Poljska in Slovenija upirajo sistemu, ki bi povezal denar s spoštovanjem temeljnih pravic".

Janša se je na ta tvit odzval z besedami: "Narobe. Želimo samo to, da za vse veljajo enaki standardi. Za Poljsko, Slovenijo, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo ... Enaki standardi glede neodvisnega sodstva, medijev, svobode govora ... Nikakor nikjer ne podpiramo selektivnega pravosodja in dvojnih standardov."

Wrong. We just want the same standards to be used for all. For Poland, Slovenia, Luxembourg, Hungary, Germany... Same standards regarding independent judiciary, media, freedom of speech... There is no way we support selective justice and 2 standards no matter where. #RuleOfLaw https://t.co/Pz5dbYuqJ7 — Janez Janša (@JJansaSDS) July 19, 2020

Janša je v izjavi ob prihodu na današnje zasedanje sicer ocenil, da je bilo nekaj napredka narejenega in da se je veliko stvari razčistilo. Pričakuje, da bodo danes od stranskih tem prešli na številke, ki so ključne za to, da Evropa čim hitreje okreva po pandemiji ter da se porabi sredstva iz večletnega proračuna unije za vse zastavljene cilje.

"Upanje umira zadnje. Še vedno obstajajo dobre možnosti, da se dogovorimo, a odprta je tudi še slabša možnost, da se naredi daljši premor, po katerem pa se bojim, da stališča ne bodo bistveno bliže. Močno podpiram nadaljevanje teh pogajanj do uspešnega zaključka," je še izpostavil Janša.