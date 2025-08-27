Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
27. 8. 2025,
15.00

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29

Natisni članek

Natisni članek
poroka Tina Gaber Zoran Janković Robert Golob Robert Golob

Sreda, 27. 8. 2025, 15.00

33 minut

Janković razkril: Poročil bom premierja Roberta Goloba in Tino Gaber

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,29
Janković in Golob napovedala projekt | Janković ni želel razkriti preostalih podrobnosti, niti kdaj poroka bo. | Foto STA

Janković ni želel razkriti preostalih podrobnosti, niti kdaj poroka bo.

Foto: STA

Potem ko so slovenski mediji neuradno že poročali o odločitvi premierja Roberta Goloba in njegove partnerke Tine Gaber za skok v zakonski stan, pri čemer uradnega komentarja ali potrditve ni bilo, je ljubljanski župan Zoran Janković ob robu današnje novinarske konference potrdil, da poroka bo, poročni obred pa bo opravil prav on.

Janković ni želel razkriti preostalih podrobnosti, niti kdaj poroka bo. Mediji so omenjali prvo septembrsko soboto, Janković, ki je danes potrdil, da bo prav on tisti, ki ju bo poročil oziroma "opravil formalni del", pa je na vprašanje, kje poroka bo, povedal, da bo "tisto soboto opravil pet porok, tri v Ljubljani, eno v Strunjanu in eno v Brdih".

Prav obmorski Strunjan naj bi bil po neuradnih informacijah prizorišče prve premierske poroke v Sloveniji. Golob in njegova partnerka Gaber, nekdanja manekenka, spletna vplivnica in lobistka, govoric o poroki doslej še nista komentirala, niti v kabinetu predsednika vlade za zdaj informacij ne komentirajo.

Golob je Tino Gaber kot svojo partnerko javnosti uradno predstavil na državni proslavi pred slovenskim kulturnim praznikom februarja 2023. | Foto: Mediaspeed Golob je Tino Gaber kot svojo partnerko javnosti uradno predstavil na državni proslavi pred slovenskim kulturnim praznikom februarja 2023. Foto: Mediaspeed

Njuna zveza večkrat v središču pozornosti

Golob je Tino Gaber kot svojo partnerko javnosti uradno predstavil na državni proslavi pred slovenskim kulturnim praznikom februarja 2023. Že vse odtlej je bila njuna zveza večkrat v središču pozornosti, mediji pa so tudi večkrat ugibali tudi o njuni poroki.

Pozornost je vzbudila tudi objava delčka pogovora med Brigitte Macron, ženo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, in Gaber ob slavnostnem odprtju prenovljene pariške katedrale Notre Dame, ko je Macron Tini Gaber izrekel čestitke, njegova žena pa jo je vprašala, ali je rekla da. Gaber je nato to potrdila, čeprav ni bilo jasno, kaj je bil predmet čestitke francoskega predsednika.

Med porokami iz političnih vrst je odmevala poroka prvaka SDS Janeza Janše z zdravnico Urško Bačovnik leta 2009 v Kobaridu oziroma Drežnici, torej po koncu vodenja vlade v mandatu 2004–2008. Leta 2017 pa je v času vodenja vlade svojo novo partnerko Mojco Stropnik javnosti predstavil tudi Miro Cerar.

Janković in Golob napovedala projekt
Novice "Poročil bom Roberta Goloba in Tino Gaber"
Aleš Štrancar
Novice Žaljivi zapis o Golobu po mnenju policije potencialno z elementi kaznivih dejanj
Tina Gaber, Robert Golob
Novice Zapis je pomenil: S Tino naj bi visela mrtva na bencinski črpalki
Tina Gaber, Robert Golob
Trendi Kmalu poroka Roberta Goloba in Tine Gaber? Govori se o tem datumu.
Tina Gaber
Novice Tina Gaber o zaščiti živali: Tega bi nas moralo biti sram
poroka Tina Gaber Zoran Janković Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.