Izredno vroč petek: segrelo se bo do 35 stopinj Celzija

Današnji dan bo jasen in sončen, dnevne temperature pa bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Petek bo še bolj vroč, temperature pa naj bi dosegle 35 stopinj Celzija. V soboto sledi sprememba.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija.

V soboto bodo državo zajele padavine

V soboto se bo po jasnem jutru čez dan od severa pooblačilo. Padavine, sprva plohe in nevihte, bodo zajele vso Slovenijo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Do nedelje zjutraj se bo že razjasnilo in nedelja bo sončna, a hladnejša. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.