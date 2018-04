Izredne seje državnega zbora ne bo, ker dnevni red ni bil potrjen

Izredno sejo so zahtevali poslanci SMC in Levice in predlagali, da bi DZ na njej obravnaval 14 zakonskih predlogov in predlog avtentične razlage zakona.

Pogoje za uvrstitev na dnevni red seje je izpolnilo le šest zakonskih predlogov in predlog za avtentično razlago zakonov. Preostalih osem predlogov matična delovna telesa zaradi obstrukcije SDS, NSi, DeSUS in SD niso obravnavala in tako niso izpolnjevali pogojev za uvrstitev na dnevni red.

Proti sprejemanju tako velikega števila zakonov tik pred volitvami

V SDS, NSi, DeSUS in SD so že pred sejo pojasnili, da nasprotujejo sprejemanju takšnega velikega števila zakonov tik pred volitvami, posebej zato, ker bi nekateri zakoni imeli finančne posledice za državni proračun. Pri tem so opozorili na ocene fiskalnega sveta, da se Slovenija oddaljuje od srednjeročnega fiskalnega cilja, ki je uravnoteženje javnih financ.