"Ivan Radan mi je rešil življenje" #video

"Bila je velika možnost, da umrem, rešil me je doktor Radan," pravi moški, ki ga je zdravil zdravnik Ivan Radan.

Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo tožilstva v primeru oprostilne sodbe zdravniku Ivanu Radanu in potrdilo sodbo okrožnega sodišča. Tako je Radan, ki je bil med drugim obtožen uboja štirih bolnikov, pravnomočno oproščen.

Radanov pacient, ki ne želi biti imenovan, je imel leta 2012 virusni meningoencefalitis, za katerega zdravniki še danes ne vedo, zakaj. "Moji ženi so povedali, naj se pripravi na najhujše," je za Planet TV povedal moški.

"Kar se mi zdi pomembno, je to, da doktor Radan ni obupal nad mano, čeprav je bilo možnosti za moje preživetje zelo zelo malo, ampak so se borili in mi na koncu rešili življenje," je povedal.

