Zdravnik Radan naj bi bil pravnomočno oproščen

Sodišče je sodbo sprejelo po javni seji 12. marca, na kateri sta tožilstvo in obramba predstavila pritožbi na prvostopenjsko oprostilno sodbo in po posvetovanju štiri dni kasneje.

Ubojev, pa tudi neupravičenega snemanja bolnikov, zlorabe položaja s predpisovanjem receptov in ponarejanja listin je bil Radan na prvi stopnji oproščen novembra 2018. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča ga je oprostil po skoraj triletnem sojenju, navaja STA.

Sodni senat na prvostopenjskem sodišču, ki mu je predsedoval sodnik Martin Jančar, se je v obrazložitvi oprostitve kaznivih dejanj ubojev oprl predvsem na mnenje avstrijskega izvedenca Wolfanga Krölla, Jančar pa je opozoril tudi na pomanjkanje materialnih dokazov, piše STA.

Tožilstvo se je na sodbo pritožilo in predlagalo razveljavitev prvostopenjske sodbe ter ponovno sojenje pred novim senatom, obramba pa je imela pripombe na sodbo glede neupravičenega snemanja, saj da je sodišče pri obrazložitvi v tem delu zmotno ugotovilo dejansko stanje.

Afera je sicer v javnost prišla v začetku januarja 2015 in je tudi odnesla nekatere vodilne v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in na nevrološki kliniki, kjer je Radan nazadnje delal in kjer naj bi tudi zagrešil očitane uboje. Tožilstvo mu je sprva očitalo umore šestih bolnikov, ki so bili na smrt bolni. Pozneje pa je umaknilo očitke za dva umora, nato pa še prekvalificiralo očitke o umorih v uboje, še navaja STA.