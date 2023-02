Iščete službo? V tej boste ves dan lahko rezali pršut.

Če ste naveličani "običajnih" delovnih mest, recimo v administraciji, IT ali kjerkoli drugje, je dobra novica, da se najdejo tudi bolj zanimivi in nenavadni načini, kako priti do kruha.

Na tej povezavi si lahko ogledate ponudbo delovnih mest.

Rezalec pršuta

Domnevamo, da delo najbrž ni najbolj zaželeno med vegetarijanci, sploh pa je med pogoji za zasedbo delovnega mesta navedena želja do dela z mesnimi izdelki.

Naročnik je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji in celotni regiji Jugovzhodne Evrope ter eden izmed največjih delodajalcev v državi. Oglas obljublja delo v stabilnem podjetju z dolgoletno tradicijo.

Delo v Ljubljani bo obsegalo rezanje premium pršutov in njihovo porcioniranje na "pršut točki", navajajo v oglasu kadrovske agencije Workforce. Hkrati pa pričakujejo, da bo kandidat svetoval strankam glede izbire prave ponudbe, zato so tudi veselje do dela z ljudmi, komunikativnost, prijaznost in odgovornost med ključnimi pričakovanji naročnika glede kandidatov.

Z rezanjem pršuta se bo izbrani kandidat lahko zaposlil takoj in za nedoločen čas, ponujajo pa tudi dodatno stimulativno kolektivno in osebno nagrajevanje.

Hlevar/konjar

V podjetju Gradu Prestranek iščejo sočutno in skrbno osebo, ki bo za določen čas enega leta skrbela za vsakdanje potrebe črede islandskih ponijev. Na skrbi jih bo imela tako v hlevu kot na pašniku – pripravljala bo krmo, skrbela za vodo, krmljenje, čiščenje jasli, hleva, nastiljanje in podobno.

Posebnih zahtev glede delovnih izkušenj ne navajajo, je pa priporočljivo znanje osnovnih zootehniških praks, saj bo zaposleni skrbel tudi za zdravje varovancev, kar pomeni, da bo o boleznih in poškodbah poročal svojim nadrejenim, po svojih sposobnostih pa bo tegobe tudi odpravljal.

Foto: Guliverimage

Od kandidatov pričakujejo osebno urejenost, samostojnost in vestnost, za uporabo komunikacijskih orodij je zahtevana tudi osnovna računalniška pismenost.

Obljubljajo razgibano delo v zdravem okolju ter redno plačilo za dvoizmenski delovni čas, je navedeno v oglasu kariernega portala Optius.

Vzdrževalec bazenov in plaž

Tudi to delo poteka v zdravem okolju in na zraku, v mestecu Bol, turističnem biseru na Braču v Dalmaciji. Zaposlitev je objavil hrvaški zavod za zaposlovanje, ki želi najti sezonsko delo trem osebam. Po sezoni omogočajo možnost sklenitve delovnega razmerja kot redni sezonski delavec.

Poleg skrbi za čistočo in urejenost bazenov in plaž bodo zaposleni gostom izdajali tudi brisače, ležalnike in sončnike. Opravljali bodo še druge naloge po navodilih gospodinje. Glede delovnih izkušenj niso zahtevni, tudi posebno visoke izobrazbe pri kandidatih ne pričakujejo, pomembno je, da so delavni, zanesljivi in prilagodljivi ter obvladajo osnove angleščine.

Foto: Thinkstock

Podatka o plačilu niso navedli, zatrjujejo pa, da je redna in stimulativna, hkrati pa izbranim nudijo klimatizirano in dobro opremljeno namestitev, tri obroke na dan ter povrnitev potnih stroškov.

Pripravljavec sušija

Največji francoski trgovec v Ljubljani zaposli osebo, ki bo pripravljala sušije. Tudi tu je veselje do tega dela pomembnejše od delovnih izkušenj. Izbrani kandidat bo imel na skrbi kuhanje živil za sušije, njihovo pripravo in pakiranje. Tudi za čisto in varno delovno okolje bo skrbel v okviru petdnevnega dopoldanskega delovnika.

Poleg rednega plačila in drugih zakonsko predpisanih prejemkov je omenjena tudi možnost pridobitve dodatne nagrade. Še več, ponujajo tudi priložnost za razvoj osebnih kompetenc ter možnost napredovanja na vodilna mesta, vsem pa je na voljo tudi brezplačno parkirno mesto v garažni hiši.

Delavec za vzdrževanje in čiščenje kemičnih sanitarnih kabin

Če kdo dvomi, gre za pogovorno imenovane dixije, z oddajo katerih koprsko podjetje AN-TI 7 oskrbuje različne prireditve. Delo iz oglasa na zaposlitvenem portalu Deloglasnik je dopoldansko, za določen čas, posebnih pogojev pa, razen dokončane osnovne šole, vozniškega dovoljenja kategorije B in osnovnega znanja slovenščine, ne zahtevajo.

Za tiste, ki nad zaposlitvijo vihajo nosove: obljubljena plača se začne pri 1.400 evrih bruto. Za primerjavo, približno toliko znaša v Sloveniji osnovna plača zdravnika začetnika.