Inšpektorji Fursa: 58 nepravilnosti pri PCT, devet zaradi nenošenja mask

Inšpektorji finančne uprave so v ponedeljek in torek na terenu opravili 316 nadzorov, pri čemer so nepravilnosti zaznali v 67 primerih, od tega 58 na področju izpolnjevanja pogojev PCT in devet glede uporabe mask. Za ugotovljene nepravilnosti so izdali štiri plačilne naloge (skupna višina globe znaša 12.800 evrov) in 62 opozoril. V enem primeru je bila izrečena tudi prepoved opravljanja dejavnosti.

Primarno so bili nadzori preventivni z namenom, da se z opozarjanjem pri zavezancih doseže spoštovanje ukrepov takoj in v čim večjem obsegu, so pojasnili na finančni upravi.

Od julija do oktobra ugotovili 90 nepravilnosti

Kot so zapisali, je naloga Fursa tudi skrb za varovanje zdravja vseh državljanov. V tem duhu inšpektorji Fursa že dva meseca opozarjajo tudi izvajalce gostinske dejavnosti, da je treba biti odgovoren in skrbeti za zdravje svojih gostov. Pri izvajanju nadzorov po ZNB je bila od junija 2021 posebna pozornost namenjena preverjanju izpolnjevanja pogojev PCT pri zaposlenih delavcih inšpiciranega zavezanca za davek, pa tudi preverjanju, na kakšen način so zavezanci za davek preverjali izpolnjevanje pogojev PCT pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah.

Od 19. 7. 2021 do 17. 10. 2021 so inšpektorji Fursa preverili pogoje PCT na 519 lokacijah in ugotovili 90 nepravilnosti. Za ugotovljene nepravilnosti so bila kršiteljem izrečena samo opozorila. Kljub stalnemu izvajanju nadzorov in v nadzorih izrečenim opozorilom so se zaostrile razmere širjenja okužbe z novim koronavirusom in v zvezi s tem so strožji tudi vladni ukrepi, pri čemer se v nadzorih še vedno ugotavlja, da nekateri zavezanci, ki jim inšpektor z opozorilom odredi, da morajo ukrepe začeti izvajati takoj, tega ne upoštevajo. V primerih, ko zavezanec ukrepov inšpektorja ne upošteva, inšpektor zavezancu izreče druge ukrepe v skladu z zakonom.

V zadnjih dveh dneh 58 nepravilnosti

Inšpektorji Fursa so v okviru nalog inšpekcijskega nadzora v ponedeljek in torek na terenu opravili 316 nadzorov, pri čemer so pri 67 nadzorih v zvezi s spoštovanjem Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2 zaznali 67 nepravilnosti, od tega 58 na področju izpolnjevanja pogojev PCT in devet glede uporabe mask. Za ugotovljene nepravilnosti so izdali štiri plačilne naloge (skupna višina globe znaša 12.800 evrov) in 62 opozoril.

V enem primeru tudi prepoved opravljanja dejavnosti

V enem primeru pa je bila izdana ustna odločba, s katero so zavezancu prepovedali opravljanje dejavnosti do odprave nepravilnosti. V izpostavljenem primeru so zavezanca najprej opozorili, naslednji dan pa so ob ponovnem nadzoru ugotovili, da zavezanec ukrepa inšpektorja ne spoštuje. S tem, ko zavezanec niti po izrečenem opozorilu ni organiziral oziroma izvajal obveznosti preverjanja in izpolnjevanja pogoja PCT, je povzročal nevarnost za življenje in zdravje ljudi, kar pa je utemeljen razlog, da je inšpektor začasno, do odprave nepravilnosti, prepovedal opravljanje dejavnosti.