Inšpekcija preverila sledljivost govejega mesa. Nepravilnosti ni!

Inšpektorji so preverili proizvodnjo in prodajo v treh obratih za proizvodnjo mesa z oznako Izbrana kakovost.

Inšpektorji so preverili proizvodnjo in prodajo v treh obratih za proizvodnjo mesa z oznako Izbrana kakovost. Foto: Getty Images

Iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sporočili, da v inšpekcijskem nadzoru preverjanja sledljivosti in označevanju govejega mesa z oznako Izbrana kakovost v veleprodaji in maloprodaji dveh trgovskih verig Spar in Tuš niso ugotovili nepravilnosti. Izračun masnega toka medtem zaradi velike količine podatkov še ni končan.

Na podlagi obvestil o nepravilnostih pri prometu z govejim mesom izbrane kakovosti, ki so jih prejeli 17. januarja, so na upravi uvedli inšpekcijske postopke preverjanja sledljivosti in masnega toka za goveje meso z oznako Izbrana kakovost.

Inšpektorji so preverili proizvodnjo in prodajo v treh obratih za proizvodnjo mesa z oznako Izbrana kakovost. "Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri sledljivosti in označevanju mesa z oznako Izbrana kakovost, prodane količine so bile skladne s proizvedenimi," so navedli.

Goveje meso z oznako Izbrana kakovost so preverili tudi v trgovinah Spar in Tuš

Nadzor so izvedli tudi v veleprodaji in maloprodaji trgovcev Spar in Tuš, kjer pri sledljivosti in označevanju mesa niso ugotovili nepravilnosti. Izračun masnega toka govejega mesa izbrane kakovosti pa zaradi velike količine podatkov še ni končan.

Nadzor pri nosilcih certifikatov Izbrana kakovost goveje meso izvajajo tudi organizacije za kontrolo in certificiranje. Poročil o njihovih ugotovitvah uprava še ni prejela, so še sporočili.

Da so inšpektorji na terenu, je prejšnji teden povedal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, ki je na novico, da dva trgovca v akciji ponujata goveje stegno z oznako Izbrana kakovost Slovenija po izjemno nizki ceni, poudaril, da gre za podcenjevanje omenjene sheme in za napačno sporočilo potrošnikom.

Minister Podgoršek prepričan, da so masni tokovi ustrezni

Minister je direktorju uprave za varno hrano naročil, naj inšpektorji preverijo vse masne tokove, ki so povezani z izdelki v teh akcijah. Sicer je skoraj prepričan, da bo uprava ugotovila, da so masni tokovi ustrezni in da se zavajanje ne dogaja. Če bodo ugotovili, da so masni tokovi ustrezni, potem bo sklep, da so to akcijo omogočila slovenska živilskopredelovalna podjetja in slovenske kmetije oziroma da je šlo za dogovor posameznih deležnikov v verigi preskrbe s hrano.

Na vprašanje, ali je šlo za soliranje trgovcev, je Podgoršek odgovoril, da se lahko trgovci pri blagu, če ustrezno plačajo deležnike nižje v verigi, prosto odločajo o cenah. A za ohranjanje stabilnosti in zaupanje v verigi morajo po njegovem prepričanju vsi deležniki vložiti trud, da se vzpostavijo ustrezna cenovna razmerja.

V obdobju podražitev želijo zagotoviti kakovostne izdelke po ugodnih cenah

Iz Spara Slovenija so sporočili, da je neodvisna organizacija Bureau Veritas, ki je prejšnji teden pri trgovcu opravila nenapovedano oceno ustreznosti uporabe oznake Izbrana kakovost, potrdila kakovost in ustreznost lokalno pridelanega mesa v Sparu, ki nosi oznako Izbrana kakovost.

"Med pregledom, v katerega je bila vključena proučitev tako dokumentacije kot tudi vzorcev mesa v akcijski ponudbi, so namreč ugotovili ustrezen nadzor in sledljivost mesa od rejca do kupca," so poudarili.

Kot so še navedli v Sparu, si še posebej v obdobju podražitev prizadevajo za to, da imajo kupci na voljo kakovostne izdelke po ugodnih cenah, čemur prilagajajo tudi svoje poslovne odločitve. Akcije, v katerih ponudijo lokalne izdelke po znižanih cenah, pa da vselej sprejemajo v dogovoru s slovenskimi dobavitelji.

Kmetje so izrazili nestrinjanje z akcijsko ponudbo

Podgoršek je sicer menil, da se je zgodilo podcenjevanje sheme, ki poteka od 2016 in za katero država namenja kar nekaj milijonov evrov s ciljem, da bi omogočila boljše odnose v verigi in dvignila ozaveščenost med potrošniki o pomenu kakovostne hrane, ki je pridelana in predelana v Sloveniji.

Nad akcijsko ponudbo govejega mesa izbrane kakovosti je nestrinjanje izrazilo več organizacij kmetov, saj da po tako nizki ceni tako kakovostnega mesa ni mogoče pridelati oziroma vzrediti. Odzval se je tudi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič, ki je pozval predvsem trgovino, da v svoje oglaševalske kampanje vključi tudi informacije o poštenem poslovanju v verigi preskrbe s hrano.